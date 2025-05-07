Volkswagen, Binlerce Araç İçin Geri Çağırdı!

GERİ ÇAĞIRMA KARARI

Almanya merkezli otomobil üreticisi Volkswagen, binlerce aracını geri çağırma sürecini başlattı. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nden (NHTSA) gelen incelemelerde, ID. Buzz modelinin üçüncü sıra koltuklarının iki kişilik olarak tasarlanmış olmasına rağmen üç yolcu kapasitesine sahip olduğu belirlendi. Üç kişinin oturabileceği genişliğe sahip olan koltukta sadece iki emniyet kemeri olması, ABD’nin federal güvenlik standartlarıyla çeliştiği için 5 bin 700 araç için geri çağırma kararı alındı.

GÜVENLİK RİSKİ VE ÇÖZÜM PLANLARI

NHTSA’nın yaptığı açıklamada, üçüncü sıra koltuğunun oturma yüzeyinin güvenlik yönetmeliklerinde belirlenen maksimum genişliği aştığı ve bunun potansiyel bir güvenlik riski oluşturduğu ifade edildi. Zira, üç kişi aynı koltukta oturduğunda ortada kalan yolcu için emniyet kemeri bulunmaması, bir kaza anında yaralanma riskini artırabiliyor. Otomotiv devinin belirlediği çözüm ise dikkat çekiyor. Şirket, üçüncü emniyet kemeri eklemek yerine mevcut koltuğa ek dolgusuz trim parçaları ekleyerek oturma alanını daraltmayı hedefliyor. Böylece, yalnızca iki kişilik olarak tasarlanmış koltuk, güvenlik standartlarına ve tasarım amacına uygun duruma getirilecek.

HIZLI UYGULAMA VE GÜVENLİK STANDARTLARI

Bu ilginç çözüm, ek kemer montajından daha basit ve hızlı bir alternatif olarak değerlendiriliyor. Volkswagen, ID. Buzz modelinin güvenlik standartlarına uygunluğunu sağlamak amacıyla geri çağırma işlemlerini hızla tamamlama hedefinde.