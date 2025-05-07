Volkswagen, Binlerce Araç İçin Geri Çağırdı!

VOLKSWAGEN’DAN GERI ÇAĞIRMA HAREKETİ

Almanya merkezli otomotiv devinin, binlerce aracı kapsayan dikkat çekici bir geri çağırma sürecine girdiği öğrenildi. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, ID. Buzz modelinin üçüncü sıra koltuğunun, resmi tasarımında iki kişilik olarak belirlenmiş olmasına rağmen fiziksel olarak üç yolcu kapasitesine uygun olduğu belirlendi. Üç kişilik oturum için yeterli genişlikte olan bu koltukta sadece iki emniyet kemerinin bulunması, ABD’nin federal güvenlik standartlarıyla çelişki oluşturduğundan dolayı 5 bin 700 aracın geri çağrılması kararı alındı.

GÜVENLİK RİSKLERİ VE ÇÖZÜM YOLU

NHTSA’nın yaptığı açıklamada, koltuk oturma yüzeyinin, güvenlik yönetmeliklerinde belirtilen maksimum genişliği aştığı ve bu durumun potansiyel bir güvenlik riski yarattığı ifade edildi. Üçüncü sıradaki koltuğa üç kişinin oturması durumunda ortadaki yolcu için emniyet kemerinin olmaması, kaza anında yaralanma riskini artırabilir. Volkswagen’in bu durumu düzeltmek için sunduğu çözüm ise dikkat çekici. Şirket, üçüncü bir emniyet kemeri eklemek yerine mevcut koltuğa dolgusuz trim parçaları monte ederek oturma alanını daraltmayı planlıyor. Bu sayede sadece iki kişi için tasarlanmış olan koltuk, güvenlik standartlarına ve tasarım amacına uygun hale getirilecek. Bu ilginç çözüm, ek kemer montajına göre daha basit ve hızlı bir alternatif olarak değerlendiriliyor. Volkswagen, bu yöntemle ID. Buzz modelinin güvenlik standartlarına uygunluğunu sağlayarak, geri çağırma işlemlerini çabuk bir şekilde tamamlamayı hedefliyor.