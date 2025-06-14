Volkswagen’den Tasarım Değişikliği Geldi

DOKUNMATIK YÜZEYLERİN YERİNE FİZİKSEL DÜĞMELER GELECEK

Mindt, direksiyondaki fiziksel düğmelerin, daha önce dokunmatik yüzeylerdeki dokunsal geri bildirim eksikliğinden dolayı sıkça eleştirilen noktaları ortadan kaldıracağını belirtiyor. Mindt, “Artık tahmin yok, geri bildirim ortada, gerçek ve insanlar onu seviyor. Dürüst olmak gerekirse bu bir araba. Bu bir telefon değil,” şeklinde ifade etti. Volkswagen’in bu kararı, müşteri geri bildirimlerine ve yeni güvenlik standartlarına yanıt olarak ortaya çıkıyor. 2026’dan itibaren Avrupa düzenlemeleri, sürücünün bakmadan çalıştırabileceği fiziksel kontrollere sahip temel araç işlevlerini zorunlu kılacak.

YENİ MODEL 2024’TE PİYASADA

Volkswagen’in yeni kontrollere sahip ilk modeli, önümüzdeki yıl yaklaşık 25.000 avro fiyatıyla piyasaya sürülmesi beklenen ID.2all olacak. Bu adım, Volkswagen’in eleştirilere yanıt vermesinin yanı sıra araçlarının kullanıcı konforunu ve güvenliğini artırma çabası olarak öne çıkıyor.

KÂRLARDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in net kârı, birinci çeyrekte yıllık bazda %40,6 düşerek 2,19 milyar avroya geriledi. Škoda Auto’yu da bünyesinde barındıran firma, durumu bugün bir basın bülteninde duyurdu. Ancak, çeyrek bazında satışlar yıllık %2,8 artarak neredeyse 77,6 milyar avroya ulaştı. Volkswagen, bu yıl toplam satışların %5’e kadar artmasını bekliyor. Grubun üç aylık satışları, bir önceki yıla göre %0,9 artarak 2,1 milyon araca ulaştı. Grup Finans Direktörü Arno Antlitz, “Volkswagen Grubu, beklendiği gibi yılın karışık bir başlangıcını yaptı,” dedi. Ayrıca, grubun kârlılığının artan elektrikli araç satışlarından olumsuz etkilendiğini belirtti. Çeyrek dönemindeki işletme kârı, bir önceki yıla göre neredeyse %37 düşerek 2,87 milyar avroya geriledi. Grup ayrıca, Škoda Auto’nun işletme kârını yaklaşık %2 artırarak 546 milyon avroya çıkardığını duyurdu.