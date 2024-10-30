Volkswagen Fabrikalarını Kapatma Planı Yapıyor

TASARRUF ANLAYIŞI

Volkswagen, 4 milyar euro tasarruf elde etmeyi hedefliyor. Bunun için ücret kesintileri ve ikramiye indirimleri üzerinde duruyor. Alman otomotiv şirketinin Almanya’daki bazı fabrikalarını kapatma planları bulunuyor ve bu durum, çalışan maaşlarında yüzde 10 oranında bir kesinti yapılabileceğini gözler önüne seriyor.

GELECEK PLANLARI

Bu tasarruf adımlarının, şirketin maliyetlerini azaltma stratejisinin bir parçası olduğu aktarılıyor. Volkswagen, mevcut ekonomik koşullar altında daha rekabetçi olabilmek için böyle önlemler almayı değerlendiriyor. Hedeflenen tasarrufların nasıl uygulanacağı ve çalışanlar üzerinde nasıl bir etkisi olacağı ise merak konusu.