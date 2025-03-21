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Volkswagen Fiyatlarda Çılgın İndirimi Başlattı

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VOLKSWAGEN’IN ZOR DÖNEMİ

Son zamanlarda herkesin fark ettiği üzere Volkswagen zor bir süreçten geçiyor. Elektrikli otomobil pazarında beklenen başarıyı elde edememesi ve Çinli rakiplerin piyasaya girmesi, bu köklü otomotiv markasının zorlu günler yaşamasına neden oluyor.

SATIŞLARI ARTIRMA PLANI

Bu zorluklar karşısında şirket, satışlarını artırmak amacıyla yetkili bayilerine yeni talimatlar verdi. Hedef, bayileri ziyaret eden müşterileri geri göndermemek ve bu da ancak finansman seçeneklerinin artırılması ve indirimlerle mümkün oluyor. Volkswagen’in fiyatları, günümüzde pek makul görünmüyor. Örneğin Volkswagen Polo’nun fiyatı, 1.450.000 TL’den başlıyor. Üstelik bu fiyatı ödeyeceğiniz Polo’da otomatik vites bile bulunmuyor.

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