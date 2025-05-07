Volkswagen, Geri Çağırma Başlattı! Nedeni..

GERİ ÇAĞIRMA PROSEDÜRÜ BAŞLADI

Almanya merkezli otomobil devi Volkswagen, binlerce aracı kapsayan dikkat çekici bir geri çağırma süreci başlattı. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan araştırmalarda, ID. Buzz modelinin üçüncü sıra koltuğunun, resmi tasarımında iki kişilik olarak belirtilmesine rağmen, fiziksel olarak üç kişinin oturabileceği kadar geniş olduğu belirlendi. Bu koltukta yalnızca iki emniyet kemerinin bulunması, ABD’nin federal güvenlik standartlarının ihlali anlamına geldiği için, 5 bin 700 araç geri çağrıldı.

GÜVENLİK İHLALİ RİSKİ

NHTSA’nın açıklamasında, oturma yüzeyinin, güvenlik yönetmeliklerinde belirlenen maksimum genişliği aştığı vurgulandı. Bu durumun potansiyel bir güvenlik riski oluşturduğuna dikkat çekildi. Üçüncü sırada üç kişi oturduğunda, ortadaki yolcunun emniyet kemerinin bulunmaması durumunun kaza anında yaralanma riskini artırabileceği ifade edildi.

ÇÖZÜM OLARAK DOLGUSUZ TRİM PARÇALARI

Otomotiv devinin bu sorunu çözme yöntemi dikkat çekici bir yaklaşım sergiliyor. Volkswagen, üçüncü emniyet kemerini eklemek yerine, mevcut koltuğa dolgusuz trim parçaları monte ederek oturma alanını daraltmayı planlıyor. Bu şekilde, yalnızca iki kişi için tasarlanmış koltuk, güvenlik standartları ve orijinal tasarım amacına uygun hale getirilecek. Söz konusu çözüm, ek kemer montajına nazaran daha basit ve hızlı bir alternatif olarak değerlendirilmekte. Volkswagen, bu sayede ID. Buzz modelinin güvenlik standartlarına uygunluğunu garantileyerek, geri çağırma işlemlerini hızlandırmayı hedefliyor.