Volkswagen İle FAW’dan Yeni İşbirliği Anlaşması

STRATEJİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu, Çinli FAW Grubu ile 2026 yılından itibaren Çin’de 10’u yeni enerjili araç olmak üzere toplamda 11 yeni model piyasaya sürmek amacıyla bir stratejik işbirliği anlaşması imzaladı. Volkswagen, bu anlaşmayı 18 Mart tarihinde gerçekleştirdi. Yapılan basın açıklamasına göre yeni modeller arasında 6 bataryalı elektrikli araç, 2 plug-in hibrit ve 2 uzun menzilli elektrikli araç bulunuyor.

ÇİN PİYASASINDA GÜÇLENME

Volkswagen’in bu hamlesi, dünyanın en büyük otomobil pazarındaki konumunu güçlendirmeye yönelik “Çin’de, Çin için” stratejisi kapsamında yapıldı. Şirket, Jetta markasının ilk elektrikli modelini 2026 yılına kadar piyasaya süreceğini belirtti. Volkswagen, 2025 ile 2027 yılları arasında yaklaşık 40 yeni model çıkarmayı hedefliyor ve bu modellerin yarısından fazlasının elektrikli olması planlanıyor.

YEREL İŞBİRLİĞİ VE İNOVASYON

VW Çin Yönetim Kurulu Üyesi Ralf Brandstaetter, FAW Grubu ile olan ortaklığın Çin stratejisinin “güçlü bir ayağı” olmaya devam ettiğini ifade etti. Brandstaetter, ürünlerini akıllı bağlantılı araç teknolojisiyle geliştirmek için yerel araştırma ve geliştirme yeteneklerinden yararlanacaklarını aktardı. FAW Grubu’nun Genel Müdür Yardımcısı ve FAW-Volkswagen Genel Müdürü Chen Bin ise, bu anlaşmanın FAW-Volkswagen’in yüksek kaliteli gelişim arayışındaki “önemli bir dönüm noktası” olduğunu dile getirdi.

TEKNOLOJİ GELİŞİMİ VE PAZAR STRATEJİLERİ

FAW-Volkswagen, Volkswagen’in yerel olarak geliştirilen Kompakt Ana Platformu üzerinden bataryalı elektrikli araç sunmayı ve küresel elektrikli sürüş matrisi platformundaki modellerini gelişmiş yazılım özellikleriyle güncellemeyi planlıyor. Volkswagen’in Çin Teknoloji Şirketi ve yazılım iştiraki CARIAD Çin, pazara sunma süresini yüzde 30 kısaltma ve maliyetleri yüzde 40 azaltma amacıyla önemli bir rol oynayacak. Ayrıca, FAW-Volkswagen yaklaşan Shanghai Otomobil Fuarı’nda Volkswagen marka araçların yeni tasarım yönünü gösteren bir konsept otomobil de tanıtacak.