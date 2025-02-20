volkswagen-in-elektrikli-modeli-800-bin-tl

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL PAZARINDA ÖNEMLİ ADIM

Volkswagen (VW), elektrikli otomobil sektöründe dikkat çekici bir adım atarak tüm gözleri üzerine çekiyor. Markanın CEO’su Thomas Schafer, Wolfsburg’daki fabrikanın toplantısında yeni elektrikli aracın ilk önizlemesini sundu. Bu yeni otomobil, yaklaşık 20.000 Euro (yaklaşık 800.000 TL) fiyat etiketine sahip olacak. Türkiye’deki yüzde 10’luk ÖTV diliminden ötürü, otomobilin satış fiyatının 1 milyon lira civarında olması bekleniyor. Bu hamle, “Volkswagen batacak” iddialarına güçlü bir yanıt niteliği taşıyor.

YÜKSEK KALİTE VE UYGUN FİYAT

Schafer, yeni modelin “uygun fiyatlı, yüksek kaliteli ve kârlı bir elektrikli Volkswagen” olacağını ifade ediyor. Ayrıca, aracın Avrupa için üretileceğini de vurguluyor. CEO, bu projeyi “otomotiv mühendisliğinin Şampiyonlar Ligi” olarak değerlendirdi ve “Bu zorluğu üstlendik ve marka vaadimizi yerine getiriyoruz: herkes için elektrikli mobilite. Bu, Volkswagen tarihindeki en büyük geleceğe yönelik planın önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor” şeklinde konuştu.

ÜRETİM GÜCÜNÜ ARTIRMAK HEDEFİ

Volkswagen, Avrupa pazarında bu uygun fiyatlı modelin yanı sıra 9 yeni elektrikli model daha piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket, Wolfsburg fabrikasını bu elektrikli otomobil hamlesinin merkezi haline getirerek Avrupa’daki üretim gücünü artırmayı hedefliyor.