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Volkswagen Mart Ayında Büyük Kampanya Başlattı

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VOLKSWAGEN’IN ZOR GÜNLERİ

Son zamanlarda herkesin dikkatini çeken Volkswagen, pek çok sıkıntı ile karşı karşıya kalıyor. Şirket, elektrikli otomobil pazarında yeterince hızlı hareket edemiyor ve Çinli rakiplerin dünya genelindeki etkisi ile zorlu bir dönem geçiriyor. Bu zorlukların üstesinden gelmek için, firma yetkili satıcılarına gerekli talimatları verdi. Hedef, bayilere gelen müşterilerin geri dönmesini engellemek.

SATIŞ ARTIRSINI HEDEFLİYOR

Volkswagen, satışlarını arttırmak adına bayilerin müşteri memnuniyetini sağlaması için finansman seçeneklerinin genişletilmesi ve çeşitli indirimler ile desteklenmesi gerektiğini düşünüyor. Şirketin şu anki fiyatlandırma politikası ise oldukça tartışmalı. Örneğin, Volkswagen Polo’nun fiyatı 1.450.000 TL’den başlıyor ve bu araçta otomatik vitesin dahi mevcut olmaması birçok kullanıcıyı düşündürüyor.

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