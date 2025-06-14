Volkswagen, Modellerdeki Tasarımı Değiştiriyor

FİZİKSEL DÜĞMELERİN ÖNEMİ

Mindt, direksiyondaki fiziksel düğmelerin, önceki dokunmatik yüzeylerin dokunsal geri bildirim eksikliği nedeniyle sıkça eleştirildiğine dikkat çekti. Mindt, “Artık tahmin yok geri bildirim ortada, gerçek ve insanlar onu seviyor. Dürüst olmak gerekirse bu bir araba. Bu bir telefon değil,” ifadelerini kullandı. Volkswagen’in bu kararı, müşteri geri bildirimlerine ve yeni güvenlik standartlarına yönelik bir yanıt niteliği taşıyor. 2026’dan itibaren Avrupa düzenlemeleri, sürücünün bakmadan çalıştırabileceği fiziksel kontrollere sahip temel araç işlevlerini zorunlu hale getirecek.

YENİ MODEL İLE GELEN DEĞİŞİM

Yeni fiziksel kontrollere sahip ilk modelin, önümüzdeki yıl yaklaşık 25.000 avro fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek olan ID.2all olacağı öngörülüyor. Volkswagen bu adımıyla, hem eleştirileri dikkate alıyor hem de araçlarının kullanıcı konforunu ve güvenliğini artırmayı hedefliyor.

KÂRLARDAKİ DÜŞÜŞ

Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in net kârı, birinci çeyrekte yıllık bazda %40,6 oranında düşerek 2,19 milyar avroya geriledi. Şirket, Škoda Auto’yu bünyesinde barındırıyor ve bu durumu bugün bir basın bülteninde duyurdu. Öte yandan, çeyreklik satışlar yıllık bazda %2,8 artarak neredeyse 77,6 milyar avroya ulaştı. Volkswagen, bu yıl satışların genel olarak yüzde 5’e kadar artmasını öngörüyor. Grubun üç aylık satışları, bir önceki yıla göre %0,9 artarak 2,1 milyon araca yükseldi. Grup Finans Direktörü Arno Antlitz, “Volkswagen Grubu, beklendiği gibi yılın karışık bir başlangıcını yaptı,” diyerek grubun kârlılığının elektrikli araç satışlarındaki artıştan olumsuz etkilendiğini belirtti. Çeyrekteki işletme kârı, bir önceki yıla göre neredeyse %37 düşerek 2,87 milyar avroya indi. Ayrıca, grup bugün Škoda Auto’nun işletme kârını yaklaşık %2 artırarak 546 milyon avroya ulaştığını bildirdi.