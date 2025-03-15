Volkswagen, Savunma Sanayisine Adım Atıyor

ALMAN OTOMOTİV DEVİNDEN ÖNEMLİ ADIM

Alman otomotiv devi Volkswagen, savunma sanayisine yönelik önemli bir atılım yapmaya hazırlanıyor. Şirket, Almanya hükümeti ile yaptığı yeni anlaşma çerçevesinde askeri ekipman üretimine adım atmayı planlıyor. Volkswagen’in bu hamlesi, Avrupa’nın güvenlik politikalarındaki değişim ve Almanya’nın artan savunma harcamalarıyla yakından ilişkilendiriliyor. Anlaşma ile birlikte, firmanın askeri araçlar ve lojistik destek sistemleri üretmesi bekleniyor. Daha önce otomobil sektöründe faaliyet göstermiş olan Volkswagen, Traton Group ve MAN gibi iştirakleri aracılığıyla dolaylı olarak savunma sektöründe yer alıyor. Ancak yeni stratejisiyle şirket, askeri alanda daha aktif bir rol üstlenmeyi hedefliyor.

ÜRETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRECEK ADIM

Almanya’nın savunma sanayisini güçlendirme hedefleri doğrultusunda atılan bu adım, Volkswagen’in üretim kapasitesini genişleterek sektörde yeni bir dönem açmasına olanak tanıyabilir. Şirketin bu girişimiyle ilgili resmi açıklamaların önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. Volkswagen CEO’su, “Bu adım, şirketimizin geniş üretim kapasitesini çeşitlendirme ve topluma hizmet etme anlamında önemli bir fırsat. Savunma alanındaki katkımız, sadece iş gücü ve teknoloji anlamında değil, aynı zamanda Almanya’nın güvenliği için de kritik bir rol oynayacak.” açıklamasında bulundu.

AVRUPA’DA BÜYÜK YANKI UYANDIRACAK

Volkswagen’in askeri üretim faaliyetlerine yönelik bu yeni girişimi, sadece Almanya’da değil, Avrupa genelinde de büyük yankı uyandırması bekleniyor. Askeri uzmanlar tarafından yapılan analizlere göre, Almanya’da otomobil ihracatının Kovid-19 salgını öncesindeki zirve seviyesinden yarı yarıya düştüğü göz önüne alındığında, otomobil fabrikaları kapasitelerini değerlendirebilir. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği’ne göre, 2019’dan bu yana Avrupa Birliği genelinde satılan yeni otomobil sayısı 15,1 milyondan 10,6 milyona düştü. Aynı zamanda, Almanya’nın yıllık otomobil ihracatı, büyük ölçüde Çin’in rekabeti nedeniyle yarı yarıya azalarak 1,2 milyona geriledi. Çin, artık dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı konumuna geldi. Artan talepler doğrultusunda, Rheinmetall ve KNDS Group gibi birçok büyük üretici, otomobil parçası fabrikalarını askeri ekipman üretim tesislerine dönüştürmeye başladı.