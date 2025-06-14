Volkswagen Tasarımı Yeniliyor! Tüm Modellerde Değişim

FİZİKSEL DÜĞMELERİN ÖNEMİ

Mindt, direksiyondaki fiziksel düğmelerin, dokunsal geri bildirim eksikliğiyle sıkça eleştirilen önceki dokunmatik yüzeylerin yerini alacağını belirtiyor. “Artık tahmin yok, geri bildirim ortada, gerçek ve insanlar onu seviyor. Dürüst olmak gerekirse bu bir araba. Bu bir telefon değil,” diyor. Volkswagen’in bu kararı, müşteri geri bildirimlerini ve yeni güvenlik standartlarını dikkate alıyor. 2026’dan itibaren Avrupa düzenlemeleri, sürücünün bakmadan çalıştırabileceği fiziksel kontrollere sahip temel araç işlevlerini gerektirecek.

YENİ MODEL VE KULLANICI KONFORU

Yeni kontrollere sahip ilk model, önümüzdeki yıl yaklaşık 25.000 avro fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek olan ID.2all olarak öne çıkıyor. Volkswagen bu adımıyla eleştirilere yanıt veriyor ve araçlarının kullanıcı konforunu ile güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

KALEVE DÜŞEN KÂR VE SATIŞLARDA ARTIŞ

Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in net kârı, birinci çeyrekte yıllık bazda %40,6 düşerek 2,19 milyar avroya geriledi. Şirket, otomobil üreticisi Škoda Auto’yu da bünyesinde bulunduruyor ve bu durumu bugün bir basın bülteniyle duyurdu. Ancak çeyreklik satışlar, yıllık bazda %2,8 artarak neredeyse 77,6 milyar avroya ulaştı. Volkswagen, bu yıl satışların yüzde 5’e kadar artmasını bekliyor. Grubun üç aylık satışları bir önceki yıla göre %0,9 artışla 2,1 milyon araca ulaştı. Grup Finans Direktörü Arno Antlitz, “Volkswagen Grubu, beklendiği gibi yılın karışık bir başlangıcını yaptı,” dedi. Grubun kârlılığının elektrikli araç satışlarındaki artıştan olumsuz etkilendiğini de belirtti. Çeyrekteki işletme kârı, bir önceki yıla göre neredeyse %37 düşerek 2,87 milyar avroya gerilemiş durumda. Ayrıca, Škoda Auto’nun işletme kârının yaklaşık %2 artırılarak 546 milyon avroya çıktığı duyuruldu.