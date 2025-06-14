Volkswagen, Tasarımında Değişiklikler Yapıyor

FİZİKSEL DÜĞMELERİN ÖNEMİ ARTMIŞTIR

Mindt, direksiyondaki fiziksel düğmelerin, dokunsal geri bildirim eksikliği nedeniyle sıkça eleştirilen önceki dokunmatik yüzeylerin yerini alacağını vurguluyor. Mindt, “Artık tahmin yok, geri bildirim ortada, gerçek ve insanlar onu seviyor. Dürüst olmak gerekirse bu bir araba. Bu bir telefon değil,” diyor. Volkswagen’in aldığı bu karar, müşteri geri bildirimlerine ve yeni güvenlik standartlarına bir yanıt niteliği taşıyor. 2026’dan itibaren Avrupa düzenlemeleri, sürücünün bakmadan çalıştırabileceği fiziksel kontrollere sahip temel araç işlevlerini gerektirecek.

YENİ MODELİN TANITIMI YAPILACAK

Yeni kontrollere sahip ilk model, önümüzdeki yıl yaklaşık 25.000 avro fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi beklenen ID.2all olacak. Volkswagen, böylece hem eleştirilerin yanıtını veriyor hem de araçların kullanıcı konforunu ve güvenliğini artırmayı hedefliyor.

KÂRLARDAKİ DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKİYOR

Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in net kârı, birinci çeyrekte yıllık bazda %40,6 düşerek 2,19 milyar avroya geriledi. Şirket, bu durumu bugün bir basın bülteninde bildirdi. Ancak çeyreklik satışlar yıllık bazda %2,8 artarak neredeyse 77,6 milyar avroya ulaştı. Volkswagen, bu yıl satışların bir bütün olarak %5’e kadar artmasını bekliyor. Grubun üç aylık satışları bir önceki yıla göre %0,9 artarak 2,1 milyon araca ulaştı.

BEKLENTİLER VE DİĞER GELİŞMELER

“Volkswagen Grubu, beklendiği gibi yılın karışık bir başlangıcını yaptı,” diyor Grup Finans Direktörü Arno Antlitz. Grubun kârlılığının elektrikli araç satışlarındaki artıştan olumsuz etkilendiğini ifade ediyor. Çeyrekteki işletme kârı, bir önceki yıla göre neredeyse %37 düşerek 2,87 milyar avroya geriledi. Grup ayrıca bugün Škoda Auto’nun işletme kârını yaklaşık %2 artırarak 546 milyon avroya çıkardığını duyurdu.