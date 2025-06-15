Volkswagen Tasarımını Değiştiriyor. Yeni Kontroller Geliyor

FİZİKSEL DÜĞMELERDE YENİ DÖNEM

Mindt, direksiyondaki fiziksel düğmelerin, dokunsal geri bildirim eksikliği nedeniyle sıkça eleştirilen önceki dokunmatik yüzeylerin yerini alacağını belirtiyor. Mindt, “Artık tahmin yok geri bildirim ortada, gerçek ve insanlar onu seviyor. Dürüst olmak gerekirse bu bir araba. Bu bir telefon değil,” şeklinde konuştu. Volkswagen’in bu kararı, müşteri geri bildirimlerine ve yeni güvenlik standartlarına yanıt olarak ortaya çıkıyor. 2026’dan itibaren Avrupa düzenlemeleri, sürücünün bakmadan çalıştırabileceği fiziksel kontrollere sahip temel araç işlevleri gerektirecek.

YENİ MODEL GELİYOR

Yeni kontrollere sahip ilk model, önümüzdeki yıl yaklaşık 25.000 avro fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi beklenen ID.2all olacak. Volkswagen, bu adımla birlikte eleştirilere yanıt veriyor ve araçlarının kullanıcı konforunu ve güvenliğini artırmaya çabalıyor.

KÂRLARDA DÜŞÜŞ

Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in net kârı, birinci çeyrekte yıllık bazda %40,6 düşerek 2,19 milyar avroya geriledi. Bir basın bülteninde şirket, otomobil üreticisi Škoda Auto’yu da bünyesinde barındırdığını vurguladı. Ancak çeyreklik satışlar yıllık bazda %2,8 artarak neredeyse 77,6 milyar avroya ulaştı. Volkswagen, bu yıl toplam satışların %5’e kadar artmasını öngörüyor. Grubun üç aylık satışları bir önceki yıla göre %0,9 artarak 2,1 milyon araca ulaştı. Grup Finans Direktörü Arno Antlitz, “Volkswagen Grubu, beklendiği gibi yılın karışık bir başlangıcını yaptı,” dedi ve grubun kârlılığının elektrikli araç satışlarındaki artıştan olumsuz etkilendiğini belirtti. Çeyrekteki işletme kârı, bir önceki yıla göre neredeyse %37 düşerek 2,87 milyar avroya indi. Grup ayrıca, bugün Škoda Auto’nun işletme kârının yaklaşık %2 artarak 546 milyon avroya yükseldiğini açıkladı.