Volkswagen, Tüm Modellerinde Tasarımlarını Değiştiriyor

FİZİKSEL DÜĞMELERİN GELİŞİMİ

Mindt, direksiyondaki fiziksel düğmelerin dokunsal geri bildirim eksikliğinden dolayı eleştirilen önceki dokunmatik yüzeylerin yerini alacağını belirtiyor. Mindt, “Artık tahmin yok geri bildirim ortada, gerçek ve insanlar onu seviyor. Dürüst olmak gerekirse bu bir araba. Bu bir telefon değil,” ifadelerini kullanıyor. Volkswagen’in bu kararı, müşteri geri bildirimlerine ve yeni güvenlik standartlarına yanıt olarak geliyor. 2026’dan itibaren Avrupa düzenlemeleri, sürücünün bakmadan kullanabileceği fiziksel kontrollere sahip temel araç işlevlerinin zorunlu olacağını gerektiriyor.

YENİ MODEL: ID.2ALL

Yeni fiziksel kontrollere sahip ilk modelin, önümüzdeki yıl yaklaşık 25.000 avro fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi beklenen ID.2all olacağı açıklanıyor. Volkswagen, bu adımla eleştirilere yanıt veriyor ve araçlarının kullanıcı konforunu ile güvenliğini artırmayı hedefliyor.

KÂRDA DÜŞÜŞ

Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in net kârı, birinci çeyrekte yıllık bazda %40,6 düşerek 2,19 milyar avroya gerilemiş durumda. Otomobil üreticisi Škoda Auto’yu da bünyesindeki bulunduran şirket, bu durumu bugün bir basın bülteninde duyurdu. Çeyreklik satışlar yıllık bazda %2,8 artarak neredeyse 77,6 milyar avroya ulaştı. Volkswagen, bu yıl genel satışların %5’e kadar artmasını bekliyor. Grup, üç aylık satışlarının bir önceki yıla göre %0,9 artarak 2,1 milyon araca yükseldiğini belirtiyor. Grup Finans Direktörü Arno Antlitz, “Volkswagen Grubu, beklendiği gibi yılın karışık bir başlangıcını yaptı,” açıklamasında bulundu. Grubun kârlılığının elektrikli araç satışlarındaki artıştan olumsuz etkilenmiş olduğunu ifade etti. Çeyrekteki işletme kârı ise bir önceki yıla göre neredeyse %37 düşerek 2,87 milyar avroya geriledi. Bunun yanı sıra, grup, bugün Škoda Auto’nun işletme kârını yaklaşık %2 artırarak 546 milyon avroya çıkardığını duyurdu.