Volvo Araçlarının Türkiye’de İsimleri Değişiyor

VOLVO’DAN İSİM DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMASI

İsveç merkezli otomotiv firması Volvo, elektrikli ve hibrit araçlarının arasındaki farklılıkları daha iyi ayırt edebilmek için isim değişikliği yapma kararı aldı. Bu yeni uygulama, Türkiye’deki Volvo araçlarını da kapsıyor. 2010 yılında Çinli Geely’ye satıldıklarından bu yana, elektrikli ve plug-in hibrit modellerinin isimlendirmesini yeniden düzenlemeye gidiyorlar. Yeni isimlendirme ile elektrikli XC40 Recharge modeli EX40 olarak adlandırılacakken, hafif hibrit varyantlar ise XC40 ismiyle anılacak. Recharge ibaresi, plug-in hibrit modellerden çıkarılarak bu araçlar T8 olarak anılacak. Bu değişiklik, hibrit ve tamamen elektrikli araçlar arasındaki ayrımı netleştirmeyi amaçlıyor.

YENİ MODELLER VE ÜRETİM DURUMU

Ayrıca, C40 Recharge modelinin üretimine 2023 yılı itibarıyla son veriliyor ve 2026 yılında güncellenmiş versiyonu EC40 adıyla piyasaya sürülecek. Bu değişiklikler, Volvo’nun global stratejisinin bir parçası olarak ele alınıyor. İsim değişikliği, sadece uluslararası pazarda değil, aynı zamanda yerel pazarda da uygulanmaya devam ediyor. Türkiye’deki 2024 model araçlarda “Recharge” ibaresine yer verilirken, 2025 model araçların listelerinde bu ifade kaldırılacak.

TÜKETİCİLER İÇİN DAHA FAZLA TUTARLILIK

Volvo, bu isim değişikliğiyle, hem global hem de yerel pazarda araç isimlendirmesinde tutarlılığı artırmayı ve tüketicilerin elektrikli ve hibrit modelleri daha kolay ayırt edebilmesini hedefliyor. Bu adım, markanın müşteri deneyimini iyileştirme ve pazardaki varlığını güçlendirme amacını taşıyor. Volvo, bu yeni isimlerle birlikte araçlarının kimliğini netleştirerek, hem mevcut hem de potansiyel müşterileri için belirgin bir farklılık yaratmayı amaçlıyor.