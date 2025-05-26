Volvo Cars 3.000 Kişiyi İşten Çıkaracak

VOLVO CARS’DAN İŞTEN ÇIKARMALAR

İsveç kökenli Volvo Cars, yüksek maliyetler, elektrikli araç talebindeki yavaşlama ve ticaret tarifeleri konusundaki belirsizliklerle karşı karşıya kalırken, geçen ay duyurduğu yeniden yapılanma programı çerçevesinde 3.000 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Çoğunluk hissesi Çinli Geely Holding’e ait olan Volvo Cars, 29 Nisan’da maliyetleri 18 milyar İsveç kronu (yaklaşık 1,9 milyar dolar) azaltacak ve yatırımları sınırlayacak bir program başlatma kararı aldığını belirterek, işten çıkarmaların kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Otomobil üreticisinin ilk çeyrekte 43.500 tam zamanlı çalışanı bulunuyor.

VOLVO TRUCKS’TA DA İŞTEN ÇIKARMALAR SÜRÜYOR

Volvo Grubu, işten çıkarma süreçlerine sadece binek otomobil sektöründe değil, ağır vasıta üretiminde de devam ediyor. Volvo Trucks Kuzey Amerika, yıl başından bu yana toplamda yaklaşık 980 çalışanı kapsayan işten çıkarmalar kapsamında Virginia’daki New River Valley fabrikasında 350 işçiyi daha işten çıkarma planı yaptığını duyurdu. Şirketin sözcüsü Janie Coley, çalışanlara 27 Haziran’ın son iş günleri olacağını bildirdi. Coley, ağır hizmet kamyonu siparişlerindeki düşüş, navlun talebindeki belirsizlik ve ticaret tarifeleri gibi etmenlerin işten çıkarma süreçlerini kaçınılmaz hale getirdiğini söyledi. Şubat ayında aynı tesiste 180 kişiyi etkileyen bir küçülme yaşandığını hatırlatan Coley, toplam etkinin 430 ila 530 kişiye ulaşabileceğini ifade etti. Ayrıca Volvo kısa süre önce Pennsylvania’daki Mack Trucks Lehigh Valley tesisinde 250-350, Maryland’deki Hagerstown Powertrain fabrikasında ise 50-100 arasında kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Grubun bu üç tesiste toplam 7.900 çalışanı bulunuyor.