Volvo Cars, Ekonomik Nedenlerle 3.000 Kişiyi İşten Çıkartacak

VOLVO CARS’DA İŞTEN ÇIKARMALAR AÇIKLANDI

İsveç merkezli Volvo Cars, yüksek maliyetler, elektrikli araç talebindeki yavaşlama ve ticaret tarifeleri konusundaki belirsizliklerle mücadele ederken, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada yeniden yapılanma kapsamında 3.000 çalışanı işten çıkaracağını bildirdi. Çoğunluk hisseleri Çinli Geely Holding’e ait olan Volvo Cars, 29 Nisan’da maliyetleri 18 milyar İsveç kronu (1,9 milyar dolar) azaltacak ve yatırımları yavaşlatacak bir program duyurarak işten çıkarmaların kaçınılmaz olduğu uyarısında bulundu. Şirketin ilk çeyrekte 43.500 tam zamanlı çalışanı bulunuyor.

VOLVO TRUCKS’TA DA KÜÇÜLME SÖZ KONUSU

Volvo Grubu, işten çıkarmalarla ilgili süreçlerini sadece binek otomobil bölümünde değil, ağır vasıta üretiminde de sürdürüyor. Volvo Trucks Kuzey Amerika, yılın başından bu yana toplamda yaklaşık 980 çalışanı etkileyecek işten çıkarmalar kapsamında Virginia’daki New River Valley fabrikasında 350 işçiyi daha işten çıkarmayı planladığını açıkladı. Şirketin sözcüsü Janie Coley, çalışanlara 27 Haziran’ın son iş günü olacağı bilgisinin verildiğini belirtti. Coley, ağır hizmet kamyonu siparişlerindeki düşüş, navlun taleplerindeki belirsizlik ve ticaret tarifeleri gibi unsurların işten çıkarmaları kaçınılmaz hale getirdiğini ifade etti. Şubat ayında aynı tesiste 180 kişiyi etkileyen bir küçülme yaşandığını hatırlatan Coley, toplam etkinin 430 ila 530 kişi arasında olacağını belirtti. Volvo, yakın zamanda Pennsylvania’daki Mack Trucks Lehigh Valley tesisinde 250-350, Maryland’deki Hagerstown Powertrain fabrikasında ise 50-100 çalışanı işten çıkaracağını açıkladı. Grubun bu üç tesiste toplam 7.900 çalışanı bulunuyor.