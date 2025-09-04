VoyantAI, SET ile ABD’ye genişliyor

TÜRK TEKNOLOJİ GİRİŞİMİ ABD PAZARINA AÇILIYOR

Türkiye merkezli teknoloji girişimi VoyantAI, geliştirdiği Special Event Tracker yazılımı ile ABD pazarına adım attığını duyurdu. VoyantAI, Doğa Demirhan’ın liderliğinde geliştirdiği Special Event Tracker (SET) ile global pazarlara açıldığını belirtti. Şirket, bugüne kadar 22’den fazla otel zinciri ve havayolu sistemine entegre edilen SET’in, bölgesel etkinliklerin yarattığı ani talep değişimlerini yüksek doğrulukla tahmin edebildiğini aktardı.

SEYAHAT PATERNLERİ DİNAMİK BİR HAL ALIYOR

VoyantAI Kurucu Ortağı ve CEO’su Doğa Demirhan, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Artık gerek turizm sektörünün çok büyümesi gerekse müşterilerin dijital dünyaya entegre olması nedeniyle seyahat paternleri eski geleneksel çizgisinden çıkıp dinamik bir hale geliyor. Bunun bir sonucu olarak özel gün ve etkinliklerin doğurduğu alışılmışın dışında ortaya çıkan talepler mevcut. Biz de bu boşluğu fark ettik ve Ankara’daki Bilkent Cyberpark’ta kurduğumuz şirketimizle dünyada benzeri olmayan bir yazılım geliştirdik.”

GELİR ARTIRIMINDA YÜKSEK DOĞRULUK

Fulbright bursuyla Northwestern Üniversitesi Kellogg School of Management’ta MBA yapan Doğa Demirhan, “Elde ettiğimiz başarıda RMS yazılımının rolü büyük. Revenue Management System (RMS), otel ve havayolu işletmelerinin talep eğrilerini daha tutarlı tahmin etmesini sağlıyor. Bu tahminler sayesinde işletmeler daha doğru fiyatlandırma yaparak doğrudan gelirlerini artırıyor. Yazılım, yüzde 80’in üzerinde tahmin doğruluğu ile çalışıyor ve işletmelerde gelir biriminde yüzde 0,7’ye varan artışlar sağlayabiliyor.” dedi.

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak ‘Ekonomide Uygulamalı Veri Bilimi’ dersleri veren Demirhan, “Yazılımımız yalnızca teknik bir ürün değil, aynı zamanda iş kararlarını yönlendiren bir yönetim aracı. Portföyümüzde yalnızca SET değil, aynı zamanda Booking Curve Monitor adlı yazılım da yer alıyor. Bu sistem, rezervasyon akışlarındaki olağandışı sapmaları tespit ederek, işletmelerin erken müdahale ile gelir kaybını önlemesini sağlıyor. Özellikle ani iptaller, mevsim dışı talep düşüşleri veya lokal krizler gibi durumlarda sistem gerçek zamanlı uyarılarla karar vericileri yönlendiriyor. Türkiye’nin mühendislik gücüyle geliştirdiğimiz ürünümüzle fark yaratacağız.” şeklinde ekledi.

STRATEJİK HEDEFLER VE PAZARDAKİ YER

Demirhan, değerlendirmelerini şu şekilde tamamladı: “Global pazarlarda güven, şeffaflık ve sürdürülebilirlik, teknik yeterlilik kadar önemli. Bizim hedefimiz sadece iyi yazılım geliştirmek değil, yazılımın sahada fark yaratmasını sağlamak. Türkiye’nin mühendislik gücünden doğan bu markanın dünya turizminde lider pozisyonda olması bizim için stratejik olduğu kadar simgesel bir başarı.” Ayrıca, “Yalnızca teknik liderliğiyle değil, stratejik vizyonuyla da şirketin globaldeki yükselişinde rol oynayan Doğa Demirhan, edindiği strateji ve veri analitiği deneyimini girişimcilik yolculuğuna taşıdı. İtalya, Amerika ve Hindistan gibi farklı ülkelerden uzmanlarla çalışarak ekipleri koordine etti. Üç yıl içinde 100’den fazla seyahat yaparak farklı pazarlarda işbirlikleri sağladı. Müşterilerle birebir görüşmeler yaparak yazılımlarının global çapta kabul görmesini sağladı.” bilgisi verildi.