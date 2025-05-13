VRT’nin Filistin İçin Ses Ver Kampanyası

VRT TELEVİZYONU’NUN PROTESTO KAMPANYASI

Belçika’nın VRT televizyonu, İsviçre’nin Basel kentinde gerçekleştirilecek 69. Eurovision Şarkı Yarışması süresince, İsrail’in katılımına karşı bir protesto kampanyası düzenliyor. Bu kampanya dahilinde, Filistin halkına yönelik zulüm ve saldırılara dikkat çeken bir film, uluslararası yardım kuruluşu Oxfam’ın Belçika Direktörlüğü tarafından “Filistin için Ses Ver” başlığıyla ekrana getirilecek. VRT, bu kampanya filminin Eurovision haftası boyunca birkaç kez yayımlanacağını bildirdi.

KAMPANYANIN HEDEFLERİ

Filistin halkına yönelik zulmü ve saldırıları anlamak ve bu konudaki farkındalığı artırmak amacı taşıyan kampanya filmi, Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak olan yarışmanın ilk yarı finali öncesinde 3 kez gösterilecek ve 17 Mayıs tarihindeki final günü dahil olmak üzere her gün ekranlarda yer alacak. Oxfam’ın Belçika Direktörlüğü ve VRT çalışanlarının sendikası ACOD ortak bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Filistin halkına yönelik zulüm ve İsrail’in Basel’deki Eurovision Şarkı Yarışması’na tartışmalı katılımı duyguları harekete geçiriyor. ACOD-VRT ve Oxfam Belçika, bu dönemde Filistin halkının sesini duyurmak için güçlerini birleştirdi” denildi.

SENDİKADAN MESAJLAR

Sendika temsilcisi Wies Descheemaeker, “Sessizlik bir seçenek değildir ve sendika olarak sesimizi duyurmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” açıklamasını yaptı. Oxfam Belçika Direktörü Eva Smets ise, “Gazze ve Batı Şeria’daki son gelişmeler, İsrail’in devam eden işgali ve askeri şiddeti göz önüne alındığında, bu kampanya her zamankinden daha önemlidir. İsrail’in sanki hiçbir sorun yokmuş gibi Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmasına itiraz ediyoruz” şeklinde konuştu. Kampanyada şimdiye kadar 67 binden fazla imza toplandı.

Kampanya filminde, Belçikalı 100’ü aşkın sanatçı ve tanınmış isim yer alıyor. Filmde, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki göstererek Belçika hükümetinin harekete geçmesi talep ediliyor. Geçen yıl VRT, finale giden yayını bölerek, İsrail’in insan hakları ve basın özgürlüğü ihlallerini kınayan bir mesaj yayımlamıştı.

İSRAİL’İN YARIŞMADA YER ALMASI

İsrail’in Eurovision’a katılması, tepkilere yol açıyor. 13-17 Mayıs tarihleri arasında İsviçre’nin Basel kentinde düzenlenecek yarışmada, İsrail’i temsil edecek Yuval Raphael, “New Day Will Rise” adlı şarkısıyla finale kalabilmek için 15 Mayıs’taki ikinci yarı finalde yarışacak. Avrupa Yayın Birliği (EBU) ise, Ukrayna’da başlayan savaş nedeniyle 2022 yılından itibaren Rusya’yı yarışmadan men etmesine rağmen, aynı uygulamayı İsrail için hayata geçirmemesi nedeni ile “ikiyüzlülük” ve “çifte standart” eleştirilerine maruz kalıyor. Yarışmanın yapılacağı Basel kenti, İsrail’in katılımını protesto eden Filistin yanlısı gösterilere ev sahipliği yapacak.