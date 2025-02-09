Vucic’in Aracının Lastiği Yolda Fırladı

ÖLÜMDEN DÖNÜŞ

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkenin kuzeyindeki bir köyde yaptığı ziyaret sırasında ölümden döndü. Vucic, zırhlı makam aracıyla seyir halindeyken, aracın lastiği yerinden çıktı. Olayın ardından, araç şoförü aracı güvenli bir şekilde kenara çekti ancak herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Cumhurbaşkanı Vucic, başka bir araca binerek ziyaret programına devam etti.

SORUŞTURMA AÇILDI

Vucic, olay sonrası yaptığı açıklamada, “Melenci köyünü ziyaretin ardından Kikinda’daki büyük mitingin hemen öncesinde Mokrin köyüne gidiyordum ve o yolda kendi aracımdaydım. Size birkaç cümleyle izah edeceğim. Yani lastik mi patladı yoksa tüm katmanlarıyla infilak mı etti, bunu yetkili organlar belirleyecektir” diye konuştu.

BÜYÜTMEYE GEREK YOK

Cumhurbaşkanı, koruma ekibinin son derece disiplinli olduğunu vurguladı ve araç düzenini rutin olarak değiştirdikleri için bu sefer konvoyun en önündeki aracın içinde bulunduğunu açıkladı. Ayrıca, Vucic, olayın büyütülmemesi gereken bir durum olduğunu belirtti. Sırbistan İçişleri Bakanlığı, konuyla ilgili soruşturma başlattı.