Vücut Isısına Göre İdeal Ev Sıcaklığı

EVDE SıCAKLIK VE SAĞLIK ARASINDAKİ BAĞ

Evinizin aşırı sıcak ya da soğuk olması sağlığınıza zarar verebiliyor. Alman doktor Carl Wunderlich 1860’larda 25 bin kişinin ateşini ölçtü ve ortalama vücut ısısını 37 santigrat derece olarak belirledi. O zamandan beri bu değer, ortalama vücut ısısı için geçerli kabul ediliyor. Ancak, güncel araştırmalar vücut ısısının cinsiyet, metabolizma, hormonlar, fiziksel aktivite, yaş ve adet döngüsü gibi birçok faktöre bağlı olarak bireyden bireye değişiklik gösterdiğini ortaya koyuyor. Peki, sayılar bu kadar değişkenlik gösterirken evinizde ideal sıcaklık ne olmalı? Dünya Sağlık Örgütü (WHO), ılıman ve soğuk iklimlerde oda sıcaklığının 18 derece olması gerektiğini, bu sıcaklığın kişilerde soğuğun olumsuz etkilerinden korunmasına yardımcı olacağını belirtiyor.

SOĞUK HAVANIN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Soğuk, nemli ya da rüzgarlı bir ortamda bulunmak, astım, kalp rahatsızlıkları, kaygı bozuklukları ve depresyon gibi fiziksel ve zihinsel sağlık problemlerine yol açabiliyor. İngiltere’de ev ve sağlık arasındaki ilişkileri güçlendirmek için çalışan Galler Halk Sağlığı kurumundan kıdemli sağlık uzmanı Rebecca Wilson, “Sağlıklı olmanın kilit yapı taşlarından birinin de sağlıklı evler olduğunu biliyoruz. Yani erişilebilir, güvenli, rahat ve sıcak evler sağlığımızı korumamıza ve halkın sağlığına destek vermemize yardımcı oluyor,” diyor. 2022 ve 2023 yıllarında yapılan kış anketlerine göre, insanlar kış gelmeden önceki üç ayda artan ısınma masraflarından dolayı daha fazla stres ya da kaygı yaşamaya başlıyor. Bu dönemde stres ve kaygı oranı yüzde 57,2’den 66,5’e çıkıyor. Ankete katılanlar, kış aylarında termostat ayarlarını düşürerek, evi tamamen ısıtmak yerine belirli odalarla yetinmekte ve ısınmak için sıcak su torbası ya da battaniye kullanmayı tercih ediyor.

AŞIRI ISINMANIN RİSKLERİ

Sıcak iklimlerde yaşayanlar da aşırı ısınma riski ile karşı karşıya kalıyor. Vücudun kendini soğutmaya çalışması sonucu kalp ve böbrekler üzerindeki baskı artıyor, bu da sıcak çarpması gibi sağlık sorunlarına yol açıyor. Aşırı ısınma, sağlık sorunlarının yanı sıra zihinsel sağlığı da olumsuz etkileyebiliyor. Bazı araştırmalar, aşırı sıcaklarla intihar riski arasında bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Dışarıda çalışan işçiler genellikle aşırı hava koşullarına maruz kalırken, yoksul mahallelerde veya kırsal bölgelerde yaşayanlar, düşük kaliteli ve cereyanlı evlerde yaşamak durumunda kalıyor. Sıcak hava bölgelerinde, klima gibi soğutma imkanlarına erişim ise genelde zorlaşıyor. Vücut ısılarını ayarlamakta güçlük çeken bebekler, küçük çocuklar ve yaşlılar bu ısı farkından en çok etkilenen gruplar arasında yer alıyor. İngiltere merkezli Ninni Vakfı, bebekler için ortalama oda sıcaklığının 16 ila 20 derece arasında olması gerektiğini öneriyor. Bebeklerin aşırı sıcak havalarda kalması, ani bebek ölümü sendromu riskini artırıyor. Bu nedenle oda sıcaklığını kontrol etmenin yanı sıra, bebeğin ensesi ve göğsünün terleyip terlemediğine dikkat edilmesi öneriliyor.

YAŞLI BİREYLERİN ISI İHTİYACI

Yenidoğanlar ve küçük çocuklar, büyük çocuklara ve yetişkinlere oranla daha yüksek vücut ısısına sahip oluyorlar. Bunun nedeni, onların metabolizmalarının daha aktif olması ve vücut yüzeylerinin vücut ağırlıklarına oranla daha büyük olmasıdır. Bebeklerin ve küçük çocukların terleme süresi ise daha uzun olduğu için vücut ısılarını daha uzun süre muhafaza ediyorlar. Yaşlı bireyler ise, genellikle ortalamanın altında bir vücut ısısına sahip olduğu için evlerini daha fazla ısıtma ihtiyacı duyabiliyor. Yaş ilerledikçe metabolizma hızı düşüyor ve vücudun ısı üretmesi zorlaşıyor. Ayrıca, düzenli ilaç kullanımı ve kronik hastalıklar da vücudun ısısını düzenlemesini güçleştiriyor. Örneğin, şeker hastalığı gibi durumlar, kan dolaşımı yoluyla vücudun ısınma işlevine engel olabiliyor. Bu tür durumlarda, 18 derece gibi serin bir evde kalmak dahi hipotermi riskini artırabiliyor. 70-95 yaş arasındaki kadınların fiziksel performanslarını inceleyen bir çalışmaya göre, 15 ve 25 derece sıcaklıklar arasında 45 dakika soğukta kalmak, yaşlı kadınların fiziksel kabiliyetlerini olumsuz yönde etkiliyor. Sıcaklık tercihindeki biyolojik ve hormonal farklılıklar, kadın ve erkekler arasında belirgin bir ayrım yaratıyor. Kadınların deri ve kasları arasındaki yağ oranı daha yüksek olduğundan, iç organları sıcak kalırken dış yüzeyleri daha az ısınıyor. Bir araştırma, kadınların ellerinin soğuk havada erkeklere göre ortalama üç derece daha serin olduğunu gösteriyor. Adet döngüsü de bu durumu etkiliyor; vücut ısısı, ovülasyon sonrası dönemde en yüksek seviyesine çıkıyor. Hamilelik ve progestin içeren hormonal doğum kontrol yöntemleri de vücut ısısını artırabiliyor. Ancak genel olarak kadınlar, erkeklere kıyasla daha ufak yapılı ve daha yavaş metabolizmalara sahip oldukları için vücut ısıları yüksek olsa da soğuğu daha fazla hissedebiliyorlar. Finlandiya’da yapılan bir çalışma, kadınların sıcaklığı hissetmenin yanı sıra ofis sıcaklıklarında erkeklere kıyasla daha düşük ve daha yüksek hissettiğine dikkat çekiyor. Japonya’daki bir araştırma da, kadın ve erkek çalışanların ofis sıcaklığı tercihleri arasında 3,1 derece fark olduğunu ortaya koyuyor. İngiltere’deki düzenlemelere göre ise kapalı mekanlardaki sıcaklık en az 16 derece olmalı. “Sıkı fiziksel çaba” gerektiren işler içinse bu sayı 13 dereceye kadar düşebiliyor. ABD’de yetkili makamlar, sıcaklığın 20 ile 24 derece arasında olmasını öneriyor, ancak işverenlerin iş yerlerinde ısıtma veya soğutma sağlama zorunluluğu bulunmuyor.

SAĞLIKLI UYKU İÇİN ISI DENGESİ

Imperial College London’da bulunan İngiltere Demans Araştırma Enstitüsü Direktörü ve uyku uzmanı Bill Wisden, ideal vücut ısısına ulaşmanın mükemmel bir uyku sağlamayacağını belirtiyor. Wisden, uykunun vücut ve deri sıcaklığındaki günlük döngülerden etkilendiğini ifade ediyor. Uykuya dalmadan birkaç saat önce melatonin hormonunun salgılanmasıyla vücut ısısı düşmeye başlıyor. Gece boyunca düşmeye devam eden vücut ısısı, sabah erken saatlerde en düşük seviyesine gelerek, ilerleyen saatlerde tekrar artıyor. Uzmana göre, yatmadan önce sıcak bir duş almak uykuya dalmaya yardımcı olabilir: “Farelerle yaptığımız fizyolojik deneylerde deriyi ısıtmanın beyindeki hipotalamusa sinyal göndererek uykuya ve vücudun ısınmasına yol açtığını gördük.” Bu nedenle, kalın bir yorganın altına girmek, vücudu uzun ve derin bir uykuya hazırlayabiliyor. Ayrıca bu yöntem sadece insanlar için geçerli değil; evcil hayvanlar da kıvrılarak, bazı vahşi hayvanlar ise kendilerine yaptıkları yuvalarda yatarken ısı izolasyonu sağlıyor. Fakat uykuya daldıktan sonra, oda sıcaklığının 16 ila 18 derecede olması tercih ediliyor. Aşırı sıcak bir odada uyku, gece boyunca uyanmaya ve iyi bir dinlenme yaşayabilmeye engel olabiliyor. Wisden, bunu rahatsız edici bir sese ya da derideki hassasiyete benzeterek, “Uyurken sıcaklamak duyusal algıyı tetikliyor ve sizi uyandırıyor,” diyor. Tüm bu araştırmalara rağmen, herkesin