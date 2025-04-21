Vural Üzül, Türkiye’de E-Spora İlginin Arttığını Açıkladı

SPOR SEKTÖRÜNDEKİ BÜYÜME İVME KAZANIYOR

Kara Esports’un kurucusu Vural Üzül, özellikle Türkiye’deki spor sektörünün uluslararası alanda büyümeye devam ettiğini belirtiyor. “Newzoo araştırmasına göre 2025’e kadar küresel e-spor gelirlerinin 1,8 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye özelinde ise izleyici sayısının her geçen gün büyüdüğü, etkinliklerde dijital katılımın 2024 yılında yüzde 25 artış gösterdiği bildirildi.” Üzül, profesyonel takım sayısının 200’ü geçtiğini ve sponsorluk anlaşmalarının her yıl ortalama yüzde 20 artış gösterdiğini ifade ederek, bu durumun sektörün geleceği açısından umut verici olduğunu vurguladı. Ayrıca, “Biz de Mobile Legends takımına iki Filipinli oyuncu transfer ettik. Profesyonel yönetim ve sağlam altyapı, e-spor takımlarının vazgeçilmezi” dedi.

DİJİTAL PLATFORMLARDAKİ YÜKSELİŞ

Üzül, içerik üreticisi olarak da aktif olduğunu hatırlatıyor ve “2025 itibarıyla dünya genelinde e-spor seyirci sayısının 641 milyona ulaşması bekleniyor. Türkiye, Asya-Pasifik ülkeleriyle birlikte bu yükselişten ciddi bir pay alıyor.” şeklinde konuştu. Genç nüfusun teknolojiye olan ilgisi, özellikle mobil platformlarda yoğunlaştığını dile getiren Üzül, Türkiye’nin e-spor yatırımları açısından cazip bir ülke haline geldiğini belirtti. Takımın başarısında sponsorluk desteklerinin de önemli bir rol oynadığını ifade eden Üzül, “Dijipin CEO’su Tayfun Ceylan ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile hem finansal hem de dijital alanda büyük katkı sağladık.” dedi.

Üzül, Türkiye Oyun Sektörü Raporu’na göre ülkede e-spora olan ilginin arttığını belirtemekte ve 2024 yılında düzenlenen büyük e-spor organizasyonlarının dijital izleyici sayısının gözle görülür bir şekilde arttığını ekledi. “Türkiye pazarındaki bu büyüme sektörün geleceği açısından önemli fakat daha da önemlisi bu ilgiyi sürdürülebilir hale getirmek.” şeklinde görüşlerini sundu. İzleyicilerin deneyimlerini zenginleştiren içerikler üretme ve oyunculara profesyonel destek sağlama hedefinin ekiplerinin temel amacı olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE’NİN STRATEJİK ÖNEMİ

Üzül, “Newzoo’nun verilerine göre, Asya-Pasifik ülkeleri ve Türkiye gibi yükselen pazarlar, küresel e-spor sektörünün büyümesinde kritik bir öneme sahip.” dedi. Türkiye’nin e-spor takımları ve oyuncu yetiştirme programlarıyla bölgenin dinamik pazarlarından biri haline geldiğini belirtti. Türkiye’nin uluslararası alanda daha etkili olabilmesi için yüksek deneyime sahip oyuncular ile Türk oyuncuları bir araya getirmeye çalıştıklarını ifade eden Üzül, gelecekteki yatırımların yetenekli oyunculara destek sağlayacak mekanizmalar geliştirilmesine odaklanacağını söyledi.

E-SPORUN EKONOMİK BAŞARISI

Üzül, “2024 yılında dünya genelinde aktif e-spor profesyonelleri ve yarı profesyonellerinin sayısının 260 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor ve Newzoo verileri, e-spor takımlarının maddi değerlerinin 2025’e kadar yüzde 30 artabileceğini gösteriyor.” dedi. Türkiye’de profesyonel takım sayısının 200’ü geçtiğini ve sponsor yatırımlarının her yıl ortalama yüzde 20 arttığını vurguladı. “Bu değişimi yakalamak ve değerimizi yükseltmek adına çok yönlü bir strateji benimsemekteyiz.” diyen Üzül, uluslararası turnuvalarda oyuncuların performanslarının milyon dolarlık ödüllerle birlikte prestij meselesine dönüştüğünü belirtti.

Üzül, ilerleyen dönemde Türkiye’yi uluslararası etkinliklerde gururla temsil ettiklerini ve 2025 itibarıyla PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang branşlarında uluslararası turnuvalara düzenli katılımcı olmayı hedeflediklerini ifade etti. Takımın profesyonel yapılaşmasına büyük önem verdiklerini vurgulayan Üzül, “Amacımız sadece galibiyet almak değil, e-sporu Türkiye’de daha geniş kitlelere tanıtmak ve genç yeteneklere ilham vermek. Bunun yaninda oyuncularımız için tam donanımlı bir gaming house kurmak için çalışmalarımızı hızlandırdık.” dedi. Mobile Legends takımında Filipinli iki oyuncu ile önemli adımlar atıldığını söyleyen Üzül, takımındaki yerli ve yabancı yeteneklerin ulusal ve uluslararası sahnede ses getirmesini beklediklerini belirtti.