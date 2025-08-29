Vurulmuş Halde Bulunduğu İfade Edildi

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kocaeli’nin Başiskele ilçesindeki Vezirçiftliği Mahallesi’nde yer alan bir atış poligonunda, Ebubekir Yılmaz (30) silahla başından vurulmuş bir şekilde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla birlikte sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi.

SAĞLIK DURUMU KÖTÜLEŞTİ

Ağır yaralı olarak tespit edilen Yılmaz, ilk müdahalenin ardından Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Yılmaz hayatını kaybetti.

İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Polis ekipleri, olayın detaylarını araştırmak amacıyla poligonda incelemelerde bulundu. Gencin intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma devam ediyor.