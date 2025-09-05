Haberler

Wagner Pina’nın Sağlık Durumu Açıklandı

DURUM AÇIKLAMASI YAPILDI

Trabzonspor’un Yeşil Burun Adalı futbolcusu Wagner Pina’nın, Samsunspor ile oynanan maçtaki sakatlığına ilişkin detaylı bir açıklama gerçekleştirildi. Bordo-mavili takım, Süper Lig’in 4’üncü haftasında oynanan karşılaşmada sakatlanan Wagner Pina’nın sağlık durumu hakkında resmi bir bilgilendirme yaptı.

SALGININ SEBEPLERİ ANLATILDI

Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, oyuncunun sol uyluk arka adale kas grubunda kısmi yırtık belirlenmiş olduğunu duyurdu. Dr. Beşir, Wagner Pina’nın durumu hakkında şu ifadelere yer verdi: “Futbol A Takımımızın, Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonunun 4’üncü haftasında Samsunspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Wagner Pina’nın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk arka adale kas grubunda kısmi yırtık, buna bağlı kanama ve ödem tespit edilmiştir.”

TEDAVİ SÜRECİ ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Ayrıca, “Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır.” ifadesiyle Pina’nın tedavi sürecinin hızla sürdüğü bildirildi. Bu gelişmeler, Trabzonspor camiasında dikkatle takip ediliyor.

