Wagner Pina’nın Sakatlığı Hakkında Açıklama Yapıldı

SAKATLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Trabzonspor’un Yeşil Burun Adalı oyuncusu Wagner Pina’nın Samsunspor ile oynanan maçta yaşadığı sakatlık sonrası sağlık durumu hakkında bilgi verildi. Bordo-mavili ekipte, Süper Lig’in 4’üncü haftasında gerçekleştirilen Samsunspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Wagner Pina’nın durumu ile ilgili Sağlık Kurulu bir açıklama yaptı.

Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, yapılan muayene ve MR görüntülemesinin ardından oyuncunun sol uyluk arka adale kas grubunda kısmi yırtık, buna bağlı kanama ve ödem tespit edildiğini aktardı. Doç. Dr. Ahmet Beşir, “Futbol A Takımımızın, Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonunun 4’üncü haftasında Samsunspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Wagner Pina’nın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk arka adale kas grubunda kısmi yırtık, buna bağlı kanama ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır” dedi.

Wagner Pina’nın sakatlığıyla ilgili süreç, Trabzonspor taraftarları tarafından yakından takip ediliyor. Oyuncunun durumu ve tedavi süreci hakkında gelişmeler merakla bekleniyor.