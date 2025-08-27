Wagner Pina, Takıma Katkı Sağlıyor

WAGNER PINA’NIN GÖRÜŞLERİ

Trabzonspor’un sezon başında kadrosuna dahil ettiği Wagner Pina, performansında her şeyini sahaya koyan bir oyuncu olduğunu ifade ediyor. Takımı ve takım arkadaşları için acı çekse de bunu hissettirmemeye çalıştığını, aynı zamanda kazanmaya odaklandığını belirtiyor. Pina, Trabzonspor Dergisi’nde yaptığı röportajda, taraftarların futbolu bir tutku olarak görmesinin hem kendisi hem de takım arkadaşları için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu vurgULuyor. “Onların bu sevgisine karşı daha çok koşarak, daha çok çalışarak karşılık vermek ve çok kazanarak onları mutlu etmek istiyoruz. Bu duygu benim futboluma da olumlu yansıyor. Bu ilgi gerçekten çok özel ve mükemmel.” diyor.

DEFANS VE HÜCUMDA DENGELİ OLMAK

Genç oyuncu, futbolda her pozisyonda oynamanın zorluğuna değinerek, “Sağ bek, maç boyunca geri-ileri iyi çalışmanız, koşmanız, mücadele etmeniz, takıma katkı sunmanız gereken bir mevki. Ama ben bir sağ bekin en önemli görevinin öncelikle savunma olduğunu düşünüyorum çünkü adı üzerinde, savunma oyuncusuyuz. Birinci önceliğimiz bu, savunmada hata yapmamalıyız. Sonra da hücuma katkıda fayda sağlamalıyız. Ben ikisini de iyi yapmak için çok çalışıyorum.” şeklinde ifade ediyor.

Pina, Portekiz’den takıma katılan Joao Pereira, Jose Bosingwa ve Pedre Malheiro gibi sağ beklerin önemli isimler olduğuna dikkat çekerek, “Bu isimler Trabzonspor tarihinde fark yaratmış, taraftarın kalbinde iz bırakmışlar. Bu benzerlik benden beklentileri de yükseltiyor ve bu beni ayrıca motive ediyor.” açıklamasını yapıyor. Gelecek yıllarda kendisinin de bu listenin içinde olmayı istediğini aktaran Pina, “Bunun için de çok çalışıp takımıma faydalı olmalıyım.” diyor.

SIVILLİĞİ VE KART GÖRME ORANI

Sakin biri olduğunun altını çizen Pina, “Bu normal hayatımda da öyle, maçta da. Kavga edip sonra pişman olduğum bir olay olmuyor. Tabii ki maç içinde gerginlikler yaşanıyor. Ama yaptığım sertliklerin oyun kuralları çerçevesinde olduğunu rakiplerim de anlıyor.” diyerek, bu durumun kart görme oranını düşürdüğünü ifade ediyor.

IDOLÜ MESSI

Portekizli futbolcu, Ronaldo-Messi rekabeti hakkında ise, “Benim idolüm, aynı mevkide oynamasak da her zaman Messi olmuştur. Çünkü çok özel bir yetenek, onu seyretmek çok büyük bir keyif. Yapabileceklerinin sınırı yok gibi geliyor bazen.” diyor. Ayrıca, sporculuk hayatında önemli katkıları olan bir arkadaşının daha bulunduğunu, Ivan Cavaleiro’nun kendisi için değerli bir abi olduğunu sözlerine ekliyor. Messi-Ronaldo rekabetinin sporseverler için keyif verici olduğunu da belirten Pina, “Ronaldo tabii ki çok özel ve büyük bir futbolcu. Ama Messi benim idolüm hep.” diyerek, bu konudaki düşüncelerini açıkça aktarıyor.