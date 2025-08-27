Wagner Pina, Trabzonspor’da Başarı Hedefliyor

FUTBOL TUTKUSU VE MOTİVASYON

Trabzonspor’un Portekizli oyuncusu Wagner Pina, bordo-mavili taraftarların futbola olan tutkularının kendisine büyük motivasyon sağladığını belirtiyor. Kendisi, Trabzonspor’da iz bırakan Portekizli sağ bekler Joao Pereira, Jose Bosingwa ve Pedro Malheiro’nun yanına kendi ismini de yazdırmayı hedefliyor. Pina, Trabzonspor Dergisi’nin 231. sayısındaki röportajında futbolculuk kariyeri ve özel hayatına dair önemli açıklamalarda bulundu.

FUTBOLU SEÇME KARARI

Futbolun kendisi için bir tutku ötesinde bir yaşam biçimi olduğunu vurgulayan Pina, “Taraftarlarımızın sevgisine daha çok koşarak, daha çok çalışarak karşılık vermek istiyoruz. Ben de bunun için elimden geleni yapıyorum” ifadelerini kullandı. Ayrıca, çocukluk döneminde eğitim ile futbol arasında zor bir tercih yapmak durumunda kaldığını da dile getirdi. “Annem en mutlu olacağım kararı vermemi istedi. Futbolu seçtim ve çok mutluyum. Bugün geriye baktığımda doğru karar verdiğimi görüyorum” diyerek futbol seçiminin kendisi için ne denli doğru bir karar olduğunu belirtti.

SAĞ BEK OLARAK GÖREVLERİ

Sahadaki rolü konusunda değerlendirmelerde bulunan Pina, bir sağ bekin öncelikle savunma alanında başarılı olması gerektiğini aktardı. “Önceliğimiz savunma ama hücuma katkı da önemli. İkisini de iyi yapmak için çok çalışıyorum” şeklinde konuşarak, kendisini geliştirmeye kararlı olduğunu gösterdi.

HEDEFİ: LİSTEYE GİRMEK

Trabzonspor tarihinde daha önce forma giymiş Portekizli sağ bekler Joao Pereira, Jose Bosingwa ve Pedro Malheiro’dan bahseden Pina, “Bu isimler fark oluşturmuş futbolcular. Benden de beklentiler var. O listeye ben de girmeliyim, artık 3 değil 4 isimden bahsedilmeli. Bunun için çok çalışacağım” diyerek hedefini net bir şekilde ortaya koydu.

PES ETMEMEK VE KÜLTÜREL FARKLILIKLAR

2020 yılında yaşadığı ağır diz sakatlığını da açıklayan genç oyuncu, “Neredeyse bir yıl futboldan uzak kaldım ama asla pes etmedim. Her gün çalıştım ve daha güçlü döndüm” dedi. Türkiye’deki kültürel farklılıklardan da bahseden Pina, burada insanların farklılıklara saygılı olduklarını vurguladı. “Burada insanlar birbirinin dinine, inancına bakmıyor. Herkes birbirine saygılı. Bu çok güzel bir şey” şeklinde düşüncelerini dile getirdi.

TÜRKÇE ÖĞRENİYOR

Türkçe öğrenmeye de başladığını ifade eden Pina, “Benim tanıştığım Türkler biraz hızlı konuşuyor ama anlamaya çalışıyorum. Çokça kullandığım kelimeler var: Teşekkür, afiyet olsun, evet, su, meyve suyu, krampon. Maç içinde de ‘pas, koş, vur, hızlı’ gibi kelimeleri sık duyuyorum” şeklinde konuşarak, Türkçe’ye olan ilgisini gösterdi.

GEÇMİŞTEKİ EN İYİLER

Wagner Pina, futbol tarihinde izlediği en iyi 11 oyuncuyu ise şu isimlerle sıraladı: “Casillas, Marcelo, Sergio Ramos, Pepe, Dani Alves, Busquets, Xavi, Iniesta, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo.”