Wagner Pina, Trabzonspor’da İz Bırakmak İstiyor

WAGNER PINA’NIN TARAFTAR TUTKUSU

Trabzonspor’un Portekizli futbolcusu Wagner Pina, bordo-mavili taraftarların futbola olan tutkularının kendisine büyük bir motivasyon sağladığını dile getirdi. Kendisi, Trabzonspor’da daha önce iz bırakan Portekizli sağ bekler Joao Pereira, Jose Bosingwa ve Pedro Malheiro’nın yanına ismini yazdırmak istediğini ifade etti. Wagner Pina, Trabzonspor Dergisi’nin 231. sayısında yer alan röportajında hem futbol kariyeri hem de özel yaşamı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Pina, futbolun kendi yaşam biçimi olduğunu vurgulayarak, “Taraftarlarımızın sevgisine daha çok koşarak, daha çok çalışarak karşılık vermek istiyoruz. Ben de bunun için elimden geleni yapıyorum” dedi.

DOĞRU KARAR: FUTBOL

Pina, çocukken eğitim ile futbol arasında zor bir seçim yaptığını belirtti. “Annem en mutlu olacağım kararı vermemi istedi. Futbolu seçtim ve çok mutluyum. Bugün geriye baktığımda doğru karar verdiğimi görüyorum” şeklinde konuştu.

SAVUNMA ÖNCELİĞİ

Kendi görevi hakkında değerlendirmelerde bulunan Pina, bir sağ bekin en önemli özelliğinin savunmada hata yapmamak olduğunu belirtti. “Önceliğimiz savunma ama hücuma katkı da önemli. İkisini de iyi yapmak için çok çalışıyorum” diye ekledi.

Portekizli sağ bekler Joao Pereira, Jose Bosingwa ve Pedro Malheiro’nın Trabzonspor tarihindeki özel yerlerini hatırlatan Pina, “Bu isimler fark oluşturmuş futbolcular. Benden de beklentiler var. O listeye ben de girmeliyim, artık 3 değil 4 isimden bahsedilmeli. Bunun için çok çalışacağım” şeklinde konuştu.

PES ETMEMEK

Genç futbolcu, 2020 yılında yaşadığı ağır diz sakatlığını da paylaşarak, “Neredeyse bir yıl futboldan uzak kaldım ama asla pes etmedim. Her gün çalıştım ve daha güçlü döndüm” dedi.

KÜLTÜREL FARKLILIKLAR

Türkiye’deki kültürel farklılıklarla ilgili dikkatini çeken Pina, “Burada insanlar birbirinin dinine, inancına bakmıyor. Herkes birbirine saygılı. Bu çok güzel bir şey” ifadesini kullandı.

TÜRKÇE ÖĞRENME ÇABASI

Pina, Türkçe öğrenmeye başladığını belirterek, “Benim tanıştığım Türkler biraz hızlı konuşuyor ama anlamaya çalışıyorum. Çokça kullandığım kelimeler var: Teşekkür, afiyet olsun, evet, su, meyve suyu, krampon. Maç içinde de ‘pas, koş, vur, hızlı’ gibi kelimeleri sık duyuyorum” dedi.

EN İYİ 11 SEÇİMİ

Wagner Pina, futbol tarihinden izlediği en iyi 11’i şu şekilde sıraladı: “Casillas, Marcelo, Sergio Ramos, Pepe, Dani Alves, Busquets, Xavi, Iniesta, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo.”