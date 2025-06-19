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Wakeboard Etkinliği Gerçekleştirildi

DÜZENLENEN WAKEBOARD ETKİNLİĞİ

SUBÜ Dağcılık ve Doğa Sporları Topluluğu, doğa ve su sporlarını bir araya getiren bir wakeboard etkinliği gerçekleştirdi. Kocaeli’nde yapılan bu etkinlik, topluluk üyesi öğrencilerin profesyonel eğitmenler eşliğinde su üzerinde denge kurma, kalkış teknikleri, yön değiştirme ve dengede kalma becerilerini uygulamalı olarak öğrenmelerine fırsat sundu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin öğrenci toplulukları, düzenledikleri etkinlikler ve eğitimlerle öğrencilerin ve toplumun çeşitli kesimlerinden bireylerin fiziksel gelişimlerini desteklemeyi ve doğayla olan bağlantılarını kuvvetlendirmeyi hedefliyor.

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