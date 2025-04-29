WAL, Yüzde Elli Artışla 0,622 Dolar. Yükseliş, 0,690 Dolar Zirvesi Sağladı. Yatırımcılar Kâr Satışı Yapabilir. BNB, 609 Dolar Seviyesinde İşlem Görüyor. XRP, 2,28 Dolar Olarak İşlem Görüyor. 2,40 Dolar Direnci Kritik Öneme Sahip

WAL’IN YÜKSELİŞİ

WAL, son haftada yüzde ellilik bir artış göstererek 0,622 dolara ulaşmış durumda. Bu yükseliş, token’ın 0,690 dolarlık yeni zirvesine yaklaşmasını sağlıyor. WAL, şu an yalnızca yüzde on bir uzaklıkta bu seviyeden. Eğer yükseliş trendi devam eder ve alım baskısı sürerse, 0,750 dolar hedefi gerçek olabiliyor. Ancak yatırımcıların kâr satışına yönelmesi durumunda, ivme kaybı yaşanabilir. Özellikle 0,634 dolarlık direncin aşılmaması hâlinde, fiyatın 0,546 dolara kadar gerileme ihtimali bulunuyor.

SAROS İVME KAYBEDİYOR

SAROS, bu ay ciddi bir artış göstermedi. Ancak kısa bir süreli yükselişle 0,1712 dolarlık yeni rekorunu kırdıktan sonra 0,1311 dolara geriledi. Yine de fiyat, toparlanma potansiyeli taşıyan bir aralıkta seyrediyor. Şu anda 0,1344 dolar direnci kritik bir seviyede. Bu eşik aşılabilirse, hedef 0,2000 dolara ulaşabilir. Ancak bu başarı sağlanamazsa, SAROS’un 0,1153 doların üzerinde yatay seyretmesi bekleniyor. Bu seviyenin altına inilmesi ise yükseliş beklentisini zayıflatabilir.

BNB’NİN ZİRVE HEDEFİ

BNB, şu anda 609 dolar seviyesinde işlem görüyor ve yeni zirvesine ulaşabilmesi için yaklaşık yüzde otuzluk bir artışa ihtiyaç var. Ancak bu hedefin gerçekleşebilmesi için güçlü piyasa koşulları ve yatırımcı desteği gerekiyor. Nisan ayı boyunca bu destek pek görünmedi. Son beş aydır devam eden düşüş trendinden çıkabilmesi için BNB’nin en az yüzde otuzluk bir sıçrama yapması gerekiyor. 700 dolar seviyesi aşılabilirse, bu BNB’nin yeni bir rekor yoluna girdiğini gösterebilir. Öte yandan, 618 dolar direncinin geçilememesi durumunda BNB’nin 600 doların altına sarkması mümkün ve bu da fiyatın 576 dolara kadar düşmesine yol açabilir.

XRP DEĞİŞKENLİĞİ

Yıl başından bu yana devam eden alçalan kama formasyonundan çıkış yapan XRP, şu an 2,28 dolardan işlem görüyor ve 2,40 dolar direncine doğru ilerliyor. Bu seviyenin aşılması, yükseliş ivmesini pekiştirebilir. Ancak XRP, hâlâ 3,40 dolarlık tarihi zirvesinin yüzde kırk sekiz altında bulunuyor. Mevcut kırılma teyit edilirse ve 2,56 dolar destek olarak korunursa, XRP yeniden ATH seviyesine doğru tırmanabilir. Aksi durumda, 2,40 dolar direncinin kırılamaması durumu, fiyatın 2,02 dolara geri çekilme ihtimalini ortaya çıkarıyor. Bu durum, mevcut iyimserliği boşa çıkarıp fiyatı tekrar alçalan formasyona yönlendirebilir.