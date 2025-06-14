Walmart Ve Amazon, Stablecoin’e Giriyor

STABLECOIN ADIMLARI GELENEKSEL BANKACILIKTA DEĞİŞİM YARATIYOR

Perakende sektörünün önde gelen isimleri Walmart ve Amazon’un stablecoin alanına giriş yapması, geleneksel bankacılık sisteminde önemli değişimlere işaret ediyor. Bu gelişme, kurumsal stablecoinlerin benimsenmesinde yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor. Şirketlerin bankacılık ortaklarından milyarlarca dolarlık nakit akışını yönlendirme olasılığı, finansal ekosistemde büyük değişiklikler yaratabilir. İki dev perakende şirketi, kendi markalarına özel ABD doları destekli stablecoinler oluşturmayı planlıyor. Her iki şirket de stablecoin planlarını henüz doğrulamamış olsa da, böyle bir ödeme sisteminin önemli maliyet tasarrufu sağlayabileceği öne çıkıyor.

AMAZON’UN GİRECEĞİ STABLECOIN PAZARI

Amazon’un 2024 yılında bildirdiği 638 milyar dolarlık yıllık gelir ve Statista verilerine göre yaklaşık 447 milyar dolara ulaşan küresel e-ticaret satışları, şirketin stablecoin potansiyelini gözler önüne seriyor. Walmart da 2023 yılında 100 milyar doları aşan küresel e-ticaret satışlarıyla bu alanda iddiasını ortaya koyuyor. Şirketin toplam satışlarının yüzde 17,8’ini e-ticaret oluşturuyor. Stablecoin tabanlı ödeme altyapısının sağladığı hız ve maliyet avantajı, büyük şirketlerin bankacılık ücretlerinde milyarlarca dolarlık tasarruf yapmasına olanak tanıyacak.

KÜRESEL E-TİCARETDE YENİ EVRE

Küresel e-ticaret devi Shopify, kullanıcıları için USDC ödemelerini 2025 sonuna kadar entegre etme hedeflerini doğruladı. Ayrıca, GENIUS Yasası’nın sonuçları, alışveriş devlerinin stablecoin çıkarma planlarında belirleyici bir rol oynayacak. Bu tasarının amacı, stablecoin teminatlandırması için net kurallar koymak ve Kara Para Aklamayı Önleme yasalarına uyumu zorunlu hale getirmek. JPMorgan, Bank of America, Citigroup ve Wells Fargo gibi büyük bankalar ile bağlı firmaların, potansiyel ortak stablecoin lansmanı üzerinde görüştüğü bildiriliyor.