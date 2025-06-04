Walt Disney Co., İşten Çıkarma Planlıyor

İŞTEN ÇIKARMALAR PLANA DAHİL

ABD merkezli medya ve eğlence şirketi Walt Disney Co., maliyetlerini düşürmek ve değişen sektör koşullarına ayak uydurmak amacıyla dünya genelinde yüzlerce çalışanı işten çıkarmayı düşünüyor. Associated Press’ ten edinilen bilgilere göre, işten çıkarılacakların kesin sayısı henüz netleşmemiş olmakla birlikte, televizyon ve film pazarlaması, televizyon reklamları, oyuncu seçimi ve geliştirme ile kurumsal finansal operasyonlar gibi birçok departmanı kapsayacağı ifade ediliyor. Ancak, hiçbir ekibin tamamen kaldırılmayacağı belirtiliyor.

GÜÇLÜ FINANSAL GÖSTERGELER

Disney, ABD’deki tema parklarının gösterdiği güçlü performans ve şirketin yayın hizmetinin bir milyondan fazla abone kazanması sayesinde, geçen ay ikinci çeyrekte başarılı bir kar ve gelir elde ettiğini açıkladı. Ayrıca, haberde şirketin 2025 yılı için kar beklentilerini de artırdığı kaydedildi. Disney, “Thunderbolts” ve “Lilo ve Stiç” gibi önemli gişe başarısı elde eden filmlerle dikkat çekiyor. “Lilo ve Stiç”, yurtiçindeki bilet satışında 280,1 milyon ABD doları ile yılın en yüksek hasılat yapan ikinci filmi olma başarısını gösterdi.