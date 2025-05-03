Waltz’ın Görevden Alınma Nedeni İran

GÖREVDE ALINMA NEDENİ

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz’ın görevden alınma nedeninin, İran’a saldırı konusunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu destekleyen bir tutum sergilemesi olduğu bildiriliyor. Washington Post’un verdiği bilgilere göre, bir çevrimiçi iletişim platformu olan Signal üzerinde yaşanan krizden önce, Netanyahu’nun Beyaz Sarayı ziyareti öncesinde aşırı istekli hareket eden Waltz, ABD Başkanı Donald Trump’ın dikkatini çekti. İsimleri açıklanmayan iki kaynağa dayanarak verilen habere göre, Trump, Waltz’ı görevden alırken, Waltz’ın İran’a karşı askeri seçenekler konusunda Netanyahu ile iş birliği yaptığı ve savaş opsiyonunu ön plana çıkardığı ifade ediliyor.

ASKERİ HEVES

Eski bir asker olan Waltz’ın, Trump’tan “çok daha fazla askeri güç kullanmaya hevesli” olması, Beyaz Saray’da hayal kırıklığı yarattığı iddia ediliyor. Mart ayında, bir gazeteciyi ABD’li üst düzey yetkililerin Yemen’e yönelik operasyon detaylarının paylaşıldığı Signal grubuna eklemesi, görevden alınmasının nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor. Waltz’ın bu hatası sonrasında tepkiler artmış durumda.

SIGNAL KRİZİ

Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz, mart ayında Yemen savaş planlarının paylaşıldığı Signal grubuna yanlışlıkla The Atlantic dergisinin baş editörü Jeffrey Goldberg’i eklemiş, bu durum eleştirilerin odağı haline gelmişti. ABD basınında yer alan haberlere göre, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pentagon’daki ofisinde Signal uygulamasını kurması için talimat vermiş. Hegseth’in, ABD ordusuna ait hassas bilgileri, aralarında eşi, kardeşi ve avukatının da bulunduğu bir Signal grubunda paylaştığı öne sürülüyor.

YENİ GÖREV VE AÇIKLAMALAR

Başkan Trump, perşembe günü Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Mike Waltz’ı ABD’nin BM Daimi Temsilciliğine aday göstereceğini açıkladı ve mevcut pozisyonuyla birlikte Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun bir süre Waltz’ın görevini de üstleneceğini belirtti.