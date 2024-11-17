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Spor

Wanda Nara’dan L-Gante’ye Sahnede Etki!

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WANDA NARA’NIN YENİ BİRLİKTELİĞİ

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Mauro Icardi ile yollarını ayıran Wanda Nara, Arjantinli rapçi L-Gante ile yaşadığı ilişkisiyle dikkat çekiyor. Bir süredir Arjantin’de L-Gante ile samimi anlar paylaşan Nara, Icardi ile olan ilişkisinin sona erdiğini de açıklamıştı.

SAHNEDEKİ ETKİNLİKLERİ

Wanda Nara, iş hayatına yönelik adımlarıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Icardi ile ayrılmasının ardından L-Gante ile olan ilişkisi onun sosyal medya paylaşımlarında yoğun bir ilgiyle karşılanıyor. Nara, birlikte oldukları süre içinde sahne sürprizleriyle de dikkat çekiyor.

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