Wanda Nara’dan Şaşırtan İtiraf Geldi!

MAURO ICARDI VE WANDA NARA’NIN İLİŞKİSİ SÜREKLİ GÜNDEMDE

Mauro Icardi ve Wanda Nara, sık sık gündemdeki yerlerini koruyor. Nara, L-Gante ile yeni bir ilişkiye adım attığını duyurmasıyla dikkat çekti. Ünlü çiftin, 10 yıl süren ilişkilerine geçtiğimiz aylarda son verme kararı aldığı biliniyor. Wanda Nara, ayrılık kararını açıkladıktan kısa bir süre sonra ikilinin yeniden bir araya geldiği, ancak mutluluklarının fazla sürmediği ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Nara, Icardi ile olan ilişkisini sonlandırdığını açıklamıştı.

YENİ AŞK VE CESUR GÖRÜNTÜLER

Wanda Nara, önceki dönemde cesur bir klip çekimi ile gündeme gelen rapçi L-Gante ile yeni bir ilişkiye başladığını ilan etti. Sosyal medya üzerinden yaptıkları canlı yayında dudak dudağa görüntüler veren ikili, mutluluklarını takipçileriyle paylaştı. Bu gelişme, Nara’nın daha önceki ilişkisi olan Icardi ile ilgili yaşananların gölgesinde kaldı.

WANDA NARA’DAN ŞOK İTİRAF

Son olarak Wanda Nara, Icardi ile yazışmalarını paylaşarak Arjantin’de katıldığı bir programda önemli açıklamalar yaptı. Ünlü isim, Icardi ile mutsuz olduğunu belirtti ve şöyle söyledi: “Icardi’yi transfer döneminde Arjantin’e götürmek istedim, ama gelmedi. Galatasaray’ını bana tercih etti.” Bu yorumlar, ikilinin ilişkisi hakkında yeni bir tartışma başlattı.