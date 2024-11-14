Wanda Nara Hakkında Şok İddia: Hamile!

YENİ İDDİALAR VE WANDA NARA’YLA İLGİLİ GÜNDEME GELENLER

Galatasaray’ın Arjantinli forveti Mauro Icardi’den ayrılan Wanda Nara ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Arjantin basını, Nara’nın hamile olduğunu ileri sürdü. İddiaya göre Wanda Nara, rap müzisyeni L-Gante’den 3 aylık hamile ve bir erkek bebek bekliyor. Bu detayların, Icardi’nin ayrılığında ikna olmasının ana nedeni olduğu belirtiliyor.

Icardi’yi Kendi Tercihimi Yapmadı

Wanda Nara, Arjantin’de katıldığı bir programda dikkat çekici bir açıklamada bulundu. “Icardi’yi transfer döneminde Arjantin’e getirmek istedim ama gelmedi. Galatasaray’ını bana tercih etti.” şeklinde ifade etti.