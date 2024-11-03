“Wanda Nara, Icardi’yi Öfkelendiren Video!”

MAURO ICARDI VE WANDA NARA ARASINDAKİ ÇALKANTILAR

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki ilişkide gerilimli dönem devam ediyor. Son günlerde Wanda Nara’nın L-Gante ile olan samimi görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Icardi, sosyal medya üzerinden Wanda Nara’yı takipten çıkarken, bu durum dikkatlerden kaçmadı. Yaşanan olaylar sonrası Icardi ile Nara’nın ilişkisini daha da karmaşık hale getiren bir video gündeme düştü. Nara’nın katıldığı ‘Bake Off: Famosos Argentina’ programının vicdanında L-Gante ile yaşadığı yakınlaşma, Mauro Icardi’yi oldukça öfkelendirdi.

İKİLİ ARASINDA AŞK DEDİKODULARI YÜKSELİYOR

Wanda Nara, L-Gante ile Cadılar Bayramı partisinde yer aldı. Çiftin sosyal medyaya düşen sarılma görüntüleri, aşk iddialarını beraberinde getirdi. Söz konusu videonun ardından Mauro Icardi, Nara’yı takip etmeyi bıraktı. Düğünlerinden beri çalkantılı günler geçiren Icardi ve Nara çifti, boşanma iddialarıyla da magazin gündeminde sıklıkla yer aldı. Wanda Nara, sosyal medya ve basında dolaşan dedikodular sonrası “Sonların ne kadar zor olduğunu ve neye mal olduklarını biliyorum. Televizyonda veya internette gerçek olmayan şeyler var” diyerek kendi ağzından açıklama yaptı. Nara, “Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz” diye ekledi.

KREDİ KARTLARI VE İHANET İDDİALARI

Wanda Nara, Icardi’nin kredi kartlarını bloke ettirmesiyle şoke oldu. Nara’nın avukatı ana Rosenfeld, konuya dair “Burada yalan yok, tam tersi bunlar gerçekler” diyerek, bu durumu erkeklerin sıklıkla kullandığı bir tedbir olarak nitelendirdi. Arjantin basınında çıkan haberlere göre ise Wanda Nara, çocuklarının okul masraflarını Maxi Lopez’e ödetmiş ve bu paylaşımı Mauro Icardi’yi kışkırtmak amacıyla gerçekleştirmiş.

BARIŞ İDDİALARI VE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Tüm bu kaotik süreçlerin ardından Arjantin medyası, Icardi ile Nara’nın barıştığını iddia etti. İkilinin birlikte çekilen fotoğrafları büyük ilgi gördü. Wanda Nara, sosyal medya hesabında “Bugün iki bombacıyla öğle yemeği yiyorum” şeklinde bir paylaşım yaptı. Bir programa katılan Nara, “Kavga etmeyi hiç sevmiyorum. Ne olursa olsun biz bir aileyiz” diyerek ilişkisini tanımladı. Icardi ile Nara, daha sonra Buenos Aires’te akşam yemeği için bir araya geldi. Ünlü çift, Arjantin basınına sızdırılan ses kayıtları nedeniyle de gündeme gelmeye devam etti.