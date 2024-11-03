“Wanda Nara’nın Görüntüleri Üzerine Icardi Takibi Bıraktı”

ICARDI VE NARA’NIN İLIŞKİSİNDE YENİ GELİŞME

Galatasaray’ın başarılı golcüsü Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara ile olan ilişkisi, son dönemde yaşanan olaylarla gündeme gelmeye devam ediyor. Arjantin’de bulunan Wanda Nara, daha önce ilişki yaşadıkları iddia edilen rapçi L-Gante ile birlikte Cadılar Bayramı partisinde çekilmiş görüntüleri sosyal medyaya sızdırıldı. Bu samimi anların ortaya çıkmasının ardından Icardi, eşi Wanda Nara’yı Instagram’dan takip etmeyi bıraktı.

SAMİMİ GÖRÜNTÜLER TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Cadılar Bayramı’ndaki etkinlikte yaşanan bu olay, Icardi ile Nara’nın fırtınalı ilişkisini tekrar gündeme getirdi. Wanda Nara ile L-Gante’nin samimi pozları, sosyal medyada büyük yankı uyandırarak ikili arasında bir sorun var mı sorularını artırdı. Icardi’nin bu duruma tepkisi, takipten çıkmasıyla açıkça belli oluyor.