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Wanda Nara’nın Icardi’den Talepleri Açıklandı

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SEZONUNU KAPATTI

Yaşadığı sakatlık sonucunda sezonu tamamlayamayan Mauro Icardi, Arjantin’de bir operasyon geçiriyor. Bu süreçte, Wanda Nara ile yaşadığı olaylı boşanma süreciyle ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor. Boşanma davası öncesinde çiftin, tazminat ve çocuklarının velayeti konusunda önemli anlaşmazlıklar yaşadığı dikkat çekiyor.

BÜYÜK MİKTARDA TAZMİNAT TALEBİ

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Wanda Nara, Icardi’den boşanmak için ciddi taleplerde bulunuyor. Corriere della Sera’nın bildirdiğine göre; Wanda, lüks yaşam tarzını devam ettirebilmek adına Icardi’den aylık 500 bin Euro tazminat talep ediyor. Ayrıca, Milano’daki panoramik daire ve Como Gölü kıyısındaki villanın da Icardi tarafından kendisine verilmesini istiyor. Çocuklarının velayeti konusunda da adımlar atan Icardi, China Suarez ile yeni bir ilişkiye başlayarak dikkat çekiyor.

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