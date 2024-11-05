More
Gündem

“Wanda Nara’nın Öpüldüğü Anlar Sosyal Medyada”

wanda-nara-nin-opuldugu-anlar-sosyal-medyada

WANDA NARA VE L-GANTE’NİN GÖRÜNTÜLERİ

Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara, Arjantin’de rapçi L-Gante ile beraber görüntülenmeye devam ediyor. Cadılar Bayramı partisinde L-Gante ile yakın mesafede yer alan Wanda Nara, dün bütün gününü ünlü rapçiyle geçirerek paylaşımlar yaptı. Gece saatlerinde açtıkları canlı yayında ise L-Gante, Wanda Nara’yı defalarca dudağından öpmesiyle dikkat çekti.

MAURO ICARDI’NIN TEPKİSİ

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Cadılar Bayramı partisinde eşi Wanda Nara’nın L-Gante ile yakın görüntülenmesinin ardından sosyal medya üzerinden onu takipten çıkmıştı. Wanda Nara, Arjantin’deki günlerinde ünlü rapçiyle birlikte sayısız fotoğraf paylaştı ve L-Gante de Nara ile çeşitli paylaşımlar yaptı. Akşam saatlerinde Instagram’da L-Gante ile gerçekleştirdikleri canlı yayın, sosyal medyada geniş yankı buldu.

BOŞANMA KARARI VE SON GELİŞMELER

Ünlü çift, yaz aylarında boşanma kararı almış ve Wanda Nara bu kararı doğrulamıştı. Ancak yaşanan gelişmeler sonrasında Icardi ve Nara çifti barışma yoluna gitmişti. Wanda Nara, çocuklarıyla birlikte Arjantin’de kalırken, Icardi İstanbul’da hayatına devam ediyor.

ÖNEMLİ

Gündem

“Hastaneye Saldıran 9 Kişi Gözaltında”

Ankara'daki Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla tartışan 9 hasta yakını, müdahale eden polis ve güvenlik görevlilerine saldırarak gözaltına alındı.
Gündem

“Ümraniye’de Yangın: İtfaiye Ekipleri Görevde”

İstanbul Ümraniye’de 4 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangına müdahale devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.