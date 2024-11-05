“Wanda Nara’nın Öpüldüğü Anlar Sosyal Medyada”

WANDA NARA VE L-GANTE’NİN GÖRÜNTÜLERİ

Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara, Arjantin’de rapçi L-Gante ile beraber görüntülenmeye devam ediyor. Cadılar Bayramı partisinde L-Gante ile yakın mesafede yer alan Wanda Nara, dün bütün gününü ünlü rapçiyle geçirerek paylaşımlar yaptı. Gece saatlerinde açtıkları canlı yayında ise L-Gante, Wanda Nara’yı defalarca dudağından öpmesiyle dikkat çekti.

MAURO ICARDI’NIN TEPKİSİ

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Cadılar Bayramı partisinde eşi Wanda Nara’nın L-Gante ile yakın görüntülenmesinin ardından sosyal medya üzerinden onu takipten çıkmıştı. Wanda Nara, Arjantin’deki günlerinde ünlü rapçiyle birlikte sayısız fotoğraf paylaştı ve L-Gante de Nara ile çeşitli paylaşımlar yaptı. Akşam saatlerinde Instagram’da L-Gante ile gerçekleştirdikleri canlı yayın, sosyal medyada geniş yankı buldu.

BOŞANMA KARARI VE SON GELİŞMELER

Ünlü çift, yaz aylarında boşanma kararı almış ve Wanda Nara bu kararı doğrulamıştı. Ancak yaşanan gelişmeler sonrasında Icardi ve Nara çifti barışma yoluna gitmişti. Wanda Nara, çocuklarıyla birlikte Arjantin’de kalırken, Icardi İstanbul’da hayatına devam ediyor.