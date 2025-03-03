Wanda Nara ve Icardi Arasında Kriz Çıktı

MAURO ICARDI’NİN ŞİDDET İDDİALARIYLA SORUNLAR YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olduğu Wanda Nara arasında 11 Mart’ta gerçekleştirilecek dava öncesi Arjantin basınında çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Son günlerde Wanda Nara ve Maxi López’in, Mauro Icardi’yi çocuklarına şiddet uygulamakla suçladığı ve bu durumun, çocukların gittiği Lincoln okulundan gelen bir ihbarla ortaya çıktığı belirtildi.

WANDA NARA’DAN AÇIKLAMALAR

Icardi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Bana şiddet uyguladığımı bildiren kişinin, bana üç çocuğumu görmem için mektup yazan kişi olup olmadığından emin değildim. Çünkü onları ben büyüttüm ve onlar bana baba diyor” dedi. A24’ün haberine göre, Türkiye gezisinin ardından Arjantin’e dönen Wanda Nara, oğullarından birinin okulundan Mauro Icardi’nin şiddet uyguladığına dair gelen iddialarla ilgili önemli bir raporu kamuoyuna sundu. Nara, “Nasıl sızdırıldığını bilmiyorum, bana çok ciddi görünüyor, şikayette bulundum. Görüyorum ki her şeyin bir sınırı var ve bu benim sınırım, çocuklarım” ifadelerini kullandı.

ŞİKAYETİN DETAYLARI

Wanda Nara, “Bu raporların basına nasıl sızdığını bilmiyorum. Küçük bir çocuğun söylemeye cesaret ettiği şeyi inkar etmeyeceğim, bazen yıllar geçiyor. 19 Şubat’a kadar, çocuklarımın son doğum gününe kadar Mauro’yu davet ettim, ona yazdım, tüm doğum günlerine davet ettim. Sonra işler değişti, çok ciddi bir şikayet vardı” dedi. Nara, “Şikayet (mesajdan) iki gün sonra yapıldı. O ana kadar her zaman iyi niyetliydim. Bazı durumları biliyordum ama okulun ciddiyetini bilmiyordum. Maxi Lopez de ben de şikayette bulunduk” şeklinde konuştu.