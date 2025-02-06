Wanda Nara ve L-Gante Barıştı

AYRILIK KISALDI, AŞK DEVAM EDİYOR

Wanda Nara ve rapçi sevgilisi L-Gante arasındaki ayrılık kısa sürdü. Sürpriz ayrılık sonrası ilişkilerine tekrar bir şans tanıyan ünlü çiftin aşkı güçlü bir şekilde devam ediyor. Arjantinli model ve sunucu Wanda Nara, ayrılığını sosyal medyada duyurduktan kısa bir zaman sonra yaptığı yeni paylaşımla takipçilerini şaşırttı. Çift, aşklarını kaldıkları yerden sürdürmeye devam ediyor.

SURPRİZ AYRILIK DUYURUSU

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile olaylı bir ayrılığın ardından kendisinden 13 yaş küçük olan rapçi L-Gante ile yeni bir ilişkiye başlayan Wanda Nara, ayrılığını sosyal medya platformundan dile getirmişti. Ancak Wanda Nara ve L-Gante çifti, ayrılığa daha fazla katlanamadı. L-Gante, sosyal medya üzerinden paylaştığı bir kareyle barıştıklarını müjdelemişti.

Ünlü sunucu, sevgilisi L-Gante ile beraber verdikleri pozlarla dikkatleri üzerine çekti. Çiftin Instagram’daki aşk dolu gönderilerine yoğun bir yorum ve beğeni yağdı. Wanda Nara, sevgilisini yeni klip çekiminde yalnız bırakmazken, popüler rapçi seyahat öncesi uçakta el ele oldukları fotoğrafı Instagram’dan paylaştı.

SOSYAL MEDYADA ETKİNLİK

38 yaşındaki model ve sunucu Wanda Nara, Mauro Icardi ile girdiği ilişkiden sonra sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor.