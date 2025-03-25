Wanda Nara ve Mauro Icardi Boşandı

AYRILIK HABERİ

Geçtiğimiz yıl dikkat çeken skandallarıyla gündeme gelen Wanda Nara ve Mauro Icardi çifti, resmi olarak ayrıldıklarını açıkladı. 2014 yılında evlenen ünlü çift, 2025’te boşanma kararı aldı. Boşanmanın ardından sessizliğini bozan Nara, ardı ardına paylaşımlar yaparak dikkatleri üzerine topladı. Kısa bir süre içinde boşanma sürecini tamamlayan Wanda Nara ve Mauro Icardi’nin ayrılığı, yeni bir skandalla gündemi sarstı.

YENİ İDDİALAR

İtalyan basınında yayımlanan iddialara göre, Wanda Nara’nın eski Roma futbolcusu Federico Fazio ile ilişki yaşadığı konuşuluyor. Bu söylentilere karşı çıkan Nara, Instagram hesabından “Bu kişiyi hiç tanımıyorum, yüzünü ilk kez görüyorum. Avukatım konuyla ilgileniyor. İddialar asılsız!” diyerek ihanet iddialarını reddetti. Ayrıca, Nara bu iddiaların arkasında eski eşi Mauro Icardi’nin manipülasyonlarının olduğunu ima etti.

İHANETE İŞARET

Açıklamalarında Icardi’ye göndermelerde bulunan Nara, “Aldatma iddiaları, sadakatsiz davranan ve yıllarca onarmaya çalıştığımız bir ilişkiyi bitirmeyi reddeden biriyle ayrıldığımda ortaya çıktı” sözleriyle dikkat çekti. Nara, boşanma sürecinin zaman aldığını belirterek, “Ayrılmıştık ama boşanmamıştık” ifadelerini kullandı. Tüm bunların yanı sıra, Nara, Icardi ile olan özel mesajlarını da paylaştı. Çiftin çocuklarıyla yaptığı sohbetlerde “Pusu?” yazdığı görüldü. Ancak kısa bir süre sonra bu mesajları silen Nara’nın, yeni bir skandala imza atıp atmayacağı merak konusu.

FEDERICO FAZIO’DAN CEVAP

Bu iddiaların magazin basınına sızmasının ardından Federico Fazio’dan henüz bir yanıt gelmedi. Nara’nın yaşanan olaylarla ilgili görüşleri ve durumu nasıl şekillenecek, takip eden günlerde netlik kazanacak gibi görünüyor.