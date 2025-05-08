Wang Ve Kallas, Çin-A.B. İlişkilerini Kutladı

ÇİN VE AB ARASINDA YARIM YÜZYILDIR SÜREGELEN DİPLOMATİK İLİŞKİLER

BEİJİNG, 8 Mayıs — Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yılına özel olarak karşılıklı tebrik mesajı yayımladı. Wang, aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olarak, salı günündeki mesajında, bu tarihten itibaren Çin-AB ilişkilerinin önemli aşamalar kaydettiğini ve güçlü bir direnç gösterdiğini belirtti.

DİPLOMATİK İLİŞKİLERDE GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Wang, “çalkantı ve dönüşümün iç içe geçtiği uluslararası konjonktürde” her iki tarafın liderleri arasında varılan önemli mutabakatların hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Diplomatik ilişkilerin kurulmasındaki asıl hedefin korunması, stratejik iletişimin güçlendirilmesi ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinin derinleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, farklılıkların ve anlaşmazlıkların uygun bir şekilde çözülmesi, gerçek çok taraflılık ilkelerinin uygulanması ve tek taraflılık, korumacılık gibi olumsuz yaklaşımlara ortak bir duruş sergilemenin kritik önem taşıdığını belirtti.

GELECEK İÇİN STRATEJİK AŞAMALAR

Wang, iki tarafın kapsamlı Çin-AB stratejik ortaklığını inşa ederek daha büyük bir stratejik değer ve küresel etki kazanmasını sağlaması gerektiğini de ekledi. Bunun yanı sıra, umut dolu bir gelecek için 50 yıllık bir süreçte kararlı çabaların gösterilmesi gerektiğini söyledi. Kallas ise Avrupa Birliği ve Çin’in, çok taraflılık anlayışını sürdürerek Birleşmiş Milletler Antlaşması, uluslararası hukukun üstünlüğü ile uluslararası normları korumaları ve uluslararası düzen ile küresel barış ve istikrarı sağlamaları gerektiğini belirtti.