Wang Yi, Kamboçya ve Tayland ile buluştu

GÖRÜŞMELER VE İŞBİRLİĞİ UNSURLARI

Çin’in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Anning kentinde gerçekleştirilecek olan 10. Lancang-Mekong İşbirliği Dışişleri Bakanları Toplantısı için Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn ile Tayland Dışişleri Bakanı Maris Sangiampongsa, toplantıya katılmak üzere Çin’de bulunuyor. Bakanlar, çay eşliğinde gerçekleştirdikleri üçlü görüşmede, Kamboçya ve Tayland arasındaki sınır anlaşmazlıkları hakkında dostane ve samimi bir diyalog kurdular.

DIYALOGUN ÖNEMİ VE BARış VURGUSU

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang Yi, devam eden sınır çatışmalarının hem Kamboçya hem de Tayland tarafından istenmediğini ifade etti. Wang, iki ülkenin de ilişkileri iyileştirme amacıyla diyaloğu yeniden başlatmaya hazır olduklarını belirtti. Anning’de düzenlenecek toplantının bu hedefler için bir fırsat olduğunu söyleyen Wang, Anning kelimesinin Çince’de “barış, uyum ve dostluk” anlamına geldiğini vurguladı. Kamboçyalı ve Taylandlı yetkililerin burada bulundukları süre boyunca barışa yönelik ortak görüşlerini dile getirmelerinin beklendiğini aktardı.

GÜVENİN YENİDEN TESİSİ VE YARDIM HALETLERİ

Kamboçya ve Tayland arasındaki diyaloğun sağlanması ve yanlış anlamaların giderilmesi gerektiğini belirten Wang, karşılıklı güvenin yeniden inşa edilmesi ve işbirliğinin eski seviyesine getirilmesi için destek verdiklerini ifade etti. Ayrıca, Kamboçya ve Tayland’ın arasındaki Genel Sınır Komitesi’nin olağanüstü oturumunda sağlanan mutabakatın tam anlamıyla uygulanması gerektiğini belirtti. Wang, iki tarafın farklı halkların taleplerine uygun olarak sınır kapılarını mümkün olan en kısa süre içinde yeniden açmaları için destek olmayı da vurguladı.

GELİŞMİŞ KOMŞULUK İLİŞKİLERİ

Wang, Kamboçya ve Tayland’ın komşu ve kardeş ülkeler olduğunu hatırlatarak, iki tarafın var olan bazı anlaşmazlıkları iyi yönetebileceğine inandıklarını söyledi. Aynı zamanda, bölgedeki ortak beklentinin bu yönde olduğunu belirten Wang, Kamboçya ve Tayland sınır bölgelerinde mayın temizleme gibi faaliyetlere destek sağlamaya istekli olduklarını kaydetti. Hükümet yetkilileri, Çin’e iletişim imkanları sunduğu için teşekkür ederken, ateşkes anlaşmasının aktif şekilde uygulanması ve barışçıl yöntemlerle sorunların çözümü konusunda kararlılıklarını vurguladılar.