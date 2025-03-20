Washington’da Çanakkale Zaferi Anma Töreni

ÇANAKKALE ZAFERİ ANMA TÖRENİ

Türkiye’nin Washington D.C. Büyükelçiliği, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla önemli bir tören gerçekleştirdi. Bu anlamlı etkinlikte, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Türk ve Azerbaycanlı askeri ataşeler ile üst düzey subaylar bir araya geldi. Tören, Çanakkale Savaşı’nda hayatını kaybeden şehitlerin anılması ve zaferin Türk tarihindeki önemi üzerine odaklandı.

ŞEHİTLER İÇİN DUALAR YÜKSELDİ

Törende, özellikle şehitlerin ruhuna Kuran-ı Kerim okundu. Bu sayede, vatan için canlarını feda edenlerin hatırası bir kez daha anıldı. Türkiye ve Azerbaycan’ın askeri temsilcileri arasında gerçekleşen bu etkinlik, iki ülke arasındaki kardeşliğin pekişmesine katkı sağladı.