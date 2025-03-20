Haberler

Washington’da Çanakkale Zaferi Anma Töreni

ÇANAKKALE ZAFERİ ANMA TÖRENİ

Türkiye’nin Washington D.C. Büyükelçiliği, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla önemli bir tören gerçekleştirdi. Bu anlamlı etkinlikte, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Türk ve Azerbaycanlı askeri ataşeler ile üst düzey subaylar bir araya geldi. Tören, Çanakkale Savaşı’nda hayatını kaybeden şehitlerin anılması ve zaferin Türk tarihindeki önemi üzerine odaklandı.

ŞEHİTLER İÇİN DUALAR YÜKSELDİ

Törende, özellikle şehitlerin ruhuna Kuran-ı Kerim okundu. Bu sayede, vatan için canlarını feda edenlerin hatırası bir kez daha anıldı. Türkiye ve Azerbaycan’ın askeri temsilcileri arasında gerçekleşen bu etkinlik, iki ülke arasındaki kardeşliğin pekişmesine katkı sağladı.

ÖNEMLİ

Haberler

Polisler Otomobili Düşmekten Kurtardı

Safranbolu'da bir otomobil duvara asılı kalırken, polis ekipleri sürücüyü kurtardı. Yaralanmadan kurtulan sürücü, yardım eden polislere teşekkür etti.
Haberler

Erzurum’da Anlamlı İftar Programı Düzenlendi

Erzurum'daki Özel Güzide Yaşlı ve Engelli Bakım Merkezi'nde düzenlenen iftarda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, bireylerin topluma katılımını ve moral artırıcı etkinliklerin önemini belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.