“Washington’da Suç Oranı Sıfıra İndi”

TRUMP’IN WASHINGTON DC’YE YÖNELİK ELEŞTİRİLERİ

Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık görevine başladığından bu yana, Washington DC’nin yerel yönetimini suç ve evsizlikle mücadelede yetersiz kalmakla suçladı. Trump, başkentte suç oranlarının yükseldiğini savunarak, kentin daha güvenli, temiz ve yaşanabilir bir yer haline gelmesi gerektiğini sıkça dile getirdi. Ayrıca, şehir yönetiminin federal hükümet tarafından devralınmasını istemekteydi.

GÜVENLİK İÇİN ULUSAL MUHAFIZ SEVKİ

11 Ağustos’ta Trump, “Washington’da güvenliği sağlamak ve evsizleri sokaklardan temizlemek” gerekçesiyle Washington polis birimini federal kontrol altına aldı ve kente yaklaşık 800 Ulusal Muhafız sevketti.

SUÇ ORANLARI VE TRUMP’IN TANIMLAMASI

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Washington’daki suç oranlarının neredeyse sıfıra indiğini belirttiğini ifade ederek, şehri “artık suçsuz bölge” olarak tanımladı. “Bunu Chicago, Los Angeles, New York ve hatta suçun kol gezdiği Baltimore şehri için de söylemek güzel olmaz mıydı?” şeklinde bir soru yöneltti.

İŞ BİRLİĞİ VE BAŞARI VURGUSU

Trump, Washington’un Demokrat Belediye Başkanı Muriel Bowser ile birlikte çalışarak suç oranlarını sıfıra indirmek için gayret gösterdiğini belirtti. Bowser’ı bu süreçteki işbirliği için öven Trump, Bowser’ın destek oranının kısa sürede yüzde 25 arttığını kaydederek, “Washington halkı, gittiği her yerde suçu durdurduğu için ona teşekkür ediyor. Bu, bir mucize değil, sıkı çalışma, cesaret ve akıllı olmak” dedi.

ŞİDDETİ MEŞRULAŞTIRMA SUÇLAMASI

Trump, aynı zamanda California Valisi Gavin Newsom, Illinois Valisi JB Pritzker, Maryland Eyalet Valisi Wes Moore ve Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson’ı eleştirerek, bu kişilerin şiddet suçlarını meşrulaştırmaya çalıştığını ileri sürdü. Ayrıca, Los Angeles kentinde bu yıl ocak ayında başlayan ve büyük alanları etkileyen orman yangınlarına ve “isyanlara” da değinerek, “Erken müdahale etmeseydik Los Angeles Olimpiyatları kaybederdi” ifadelerini kullandı.