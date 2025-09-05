Washington Dava Açılsın: Trump Suspect Başsavcı

DAVA AÇILIYOR

ABD’nin başkenti Washington’daki yetkililer, Başkan Donald Trump yönetimini “kamu güvenliği acil durumu” kapsamında kente Ulusal Muhafız konuşlandırarak yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle mahkemeye verdi. CNN’in haberine göre, Washington Başsavcısı Brian Schwalb tarafından açılan davada, Trump yerel yönetimin rızası olmadan başkente asker göndererek ABD Anayasası ve federal yasaları çiğnemekle suçlanıyor. Schwalb, özellikle eyalet dışından gelen Ulusal Muhafızların “yetkileri dışında” sokaklarda devriye gezip arama yaptıklarını belirtti. Bu durumun, şehrin özerk yapısını zedelediğini vurgulayan Schwalb, ayrıca muhafızların turizme ve buna bağlı olarak yerel ekonomiye olumsuz etkilerde bulunduğunu ifade etti. Dava dilekçesinde “Hiçbir Amerikan yargı bölgesi istemeden askeri işgale maruz bırakılmamalıdır” şeklinde görüş bildirdi.

KAMU GÜVENLİĞİ ACİL DURUMU İLANI

Başkent Washington’da “güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek” hedefiyle 11 Ağustos’ta “kamu güvenliği acil durumu” ilan eden Trump, Washington polisini federal kontrol altına alacaklarını ve Ulusal Muhafızları kente yerleştireceklerini duyurmuştu. ABD Adalet Bakanlığı, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesinin (DEA) lideri Terry Cole’u Metropolitan Polis Departmanının “Acil Durum Polis Komiseri” olarak atadı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 14 Ağustos’ta 800 Ulusal Muhafızın başkentteki görev yerlerine konuşlandırıldığını açıkladı. Cumhuriyetçi eyaletler olan West Virginia, South Carolina ve Ohio, bu acil durum kapsamında yüzlerce Ulusal Muhafız’ı bölgeye göndermeye karar vermişti.