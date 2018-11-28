Kaşıkçı cinayeti ABD basınında

Amerikan Washingtn Post, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda korkunç bir cinayete kurban giden Cemal Kaşıkçı hakkında yeni bilgiler paylaştı.

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin yayın kurulu, Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda Amerikan kamuoyuna ve Kongreye çağrıda bulunarak, “Devlet destekli bu cinayetle ilgili hakikatin ortaya çıkması konusunda ve CIA’in Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın da aralarında olduğuna inandığı faillerinin sorumlu tutulmasında ısrarcı olmalılar.” açıklaması yaptı.

TRT